Groningen-Noord krijgt er 2.362 betaalbare woningen bij, dankzij dikke subsidie

Groningen-Noord krijgt er de komende jaren 2.362 betaalbare woningen bij. Dat is dinsdag afgesproken tussen het Rijk en de Maatschappelijke Coalitie Groningen-Noord.

Voor deze investeringen is een subsidiebedrag gereserveerd van tussen de 22,5 en 27 miljoen euro. Het geld wordt ingezet voor het versnellen van de bouw van woningen, de herinrichting van openbaar gebied en de aanleg van speelplekken.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Namens de Maatschappelijke Coalitie Groningen-Noord hebben we vandaag niet alleen getekend voor het versnellen van woningbouw, maar ook voor ontmoetingsruimte voor inwoners van Groningen-Noord.”

De plannen maken deel uit van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). In totaal worden de komende vier jaar in 19 gebieden zo’n 50 duizend woningen gebouwd of verbeterd. Ook wordt er geïnvesteerd in maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen.

Minister Mona Keizer: “Bouwen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat, zoals in de NPLV-gebieden, vraagt meer dan in andere wijken. Het gaat vaak om dichtbevolkte buurten met een verouderde woningvoorraad en een verslechterende leefomgeving.”