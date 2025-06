Groningen krijgt er weinig banen bij tot 2027

Foto: Gerrit de Haan

De werkgelegenheid in Groningen groeit de komende jaren maar weinig. Dat blijkt uit de nieuwe Arbeidsmarktprognose van UWV. De extra productie door economische groei wordt volgens het UVW voornamelijk technologisch opgevangen, in plaats van met personeel.

In totaal komen er zo’n 9.700 werknemersbanen bij in Groningen. Dat is een groei van 2,8%. Vooral in de zorg, bouw en zakelijke dienstverlening ontstaan nieuwe banen. Toch is er ook sprake van banenkrimp, bijvoorbeeld bij uitzendbureaus, in de industrie, groothandel en het onderwijs.

Het aantal zelfstandigen neemt af. Dat komt doordat er strenger wordt gecontroleerd op schijnzelfstandigheid. Daardoor stappen veel mensen over naar een baan in loondienst.

Ondanks de beperkte groei blijven er veel vacatures. Dat komt vooral doordat veel mensen met pensioen gaan. Ook blijft de arbeidsmarkt krap, al is de grootste druk eraf. Werkgevers hebben moeite om personeel te vinden en zoeken naar andere oplossingen, zoals automatisering of het gebruik van kunstmatige intelligentie.

De bouwsector levert veel nieuwe banen op, maar kampt nog altijd met problemen. Stikstofregels, volle elektriciteitsnetten en een tekort aan bouwlocaties zorgen voor vertraging. Toch wordt een toename in nieuwbouw verwacht.

De voorspelde economische groei tot 2027 is gemiddeld 1,6 procent per jaar, maar dat vertaalt zich nauwelijks in meer werk. Dat komt, besluit het UWV, omdat bedrijven in Groningen de komende jaren vooral op zoek gaan naar slimme en creatieve manieren om hun werk gedaan te krijgen. Bedrijven lossen de groei in productie vaak op met technologie of efficiënter werken, en niet met meer personeel.