Groningen houdt optie tram open: VVD-motie om vervoersmiddel te weren verworpen

In de Franse stad Nice reden tot 1953 trams. In 2007 werd de tram geherintroduceerd waarbij er inmiddels gereden wordt op vier lijnen. Foto: Myrabella / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11715305

De tram is één van de mogelijkheden waarnaar gekeken wordt om de gemeente in 2040 bereikbaar te houden. De fractie van de VVD deed woensdagavond een poging om dit vervoermiddel van tafel te krijgen, maar kreeg voor de motie geen meerderheid.

“Er liggen plannen voor forse investeringen in het openbaar vervoer, waaronder de aanleg van mogelijke tramverbindingen,” vertelt Rik Heiner van de VVD. “De aanleg van een tramverbinding is een zeer kostbare en inflexibele investering. Ruim tien jaar geleden is het college van B&W gevallen vanwege de hoge kosten voor een tram en ook bleek er onvoldoende draagvlak te zijn. Wij vinden dat een tram een negentiende-eeuws vervoersmiddel is, terwijl we in deze tijd behoefte hebben aan moderne oplossingen. Daarnaast vinden we dat de tram een star systeem is dat minder goed inpasbaar is in een compacte, bestaande stad zoals Groningen.”

Rita Pestman (PvdA): “Wij snappen deze motie niet”

Rita Pestman van de PvdA kan haar oren niet geloven: “Voor zover ik weet komen de tram en de auto uit hetzelfde tijdperk. Zegt de VVD hier dat we de auto ook maar weg moeten doen? Daarnaast stelt de VVD dat de tram een star systeem is. In Groningen hebben er tot 1949 trams gereden. Ik zou de VVD willen meenemen naar de Franse stad Nice, waar ze in 2007 besloten hebben om tramlijnen te herintroduceren. Het systeem voldoet daar heel goed. Wij snappen deze motie niet en gaan deze niet steunen.”

Rik Heiner (VVD): “De tram reed hier in een periode dat het veel minder druk was dan nu”

Heiner: “De auto is nooit weggeweest uit Groningen, de tram wel. Dat is het verschil. Bovendien heeft de auto zich doorontwikkeld.” Pestman: “Dat geldt ook voor de tram: van paardentram tot stoomtram en naar elektrische tram.” Heiner: “En toen verdween de tram uit de stad. Bovendien reed de tram in Groningen in een periode dat het veel minder druk was. We hebben tegenwoordig een compacte stad. Het past niet.” Pestman: “In Nice wonen ook heel veel mensen. Daar past het prima.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Een tram is hyperefficiënt”

Andere partijen zien de voordelen van de tram. Pablo Vermerris van Student & Stad: “Op het Zuiderdiep zie ik met enige regelmaat rijen bussen staan. Een tram heeft twee tot drie keer zoveel capaciteit, waardoor je heel veel capaciteitsvoordeel hebt.” Benni Leemhuis van GroenLinks: “Dit is een rare motie van de VVD. Meneer Heiner weet dondersgoed dat een tram de dynamo van een stad kan zijn. Je kunt met een tram grote hoeveelheden mensen vervoeren. Het is hyperefficiënt.” Tegen Student & Stad zegt Heiner dat een bus geen rails nodig heeft, waardoor dit vervoermiddel veel flexibeler is dan een tram die bij een blokkade vast komt te staan. Tegen GroenLinks zegt hij dat als er een tram gaat rijden, er minder ruimte is voor de fiets, terwijl Groningen wel een echte fietsstad is.

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Kun je een tram laten rijden van Suikerzijde naar Zernike?”

Hans Moerkerk is raadslid voor Stadspartij 100% voor Groningen, een partij die altijd tegen de tram is geweest. “En dat zijn we nog steeds. Maar je kunt wel kijken naar systemen. We weten dat de stad tot 2040 flink gaat groeien. Er komen nieuwe woonwijken bij. Hoe ga je deze wijken verbinden? Kun je misschien een tram laten rijden van de Suikerzijde naar Zernike? Wij denken dat het niet goed is om de deur helemaal dicht te gooien. Het roept ook de vraag op wat een tram is. Of moet je misschien gaan voor een S-Bahn waarbij je aan het huidige spoornetwerk diverse stations toevoegt?” Heiner: “Tien jaar geleden hebben we onderzoek gedaan naar de tram. Dat heeft 40 miljoen euro gekost. Laten we dat circus niet overdoen.”

Etkin Armut (CDA): “Het is voorbarig om iets uit te sluiten”

Etkin Armut van het CDA: “Het is heel voorbarig om iets uit te sluiten. Mijn fractie is kritisch als het gaat om waaraan we ons geld uitgeven. Maar op dit moment ligt er geen voorstel.” Heiner: “Er ligt een voorstel om het te onderzoeken.” Armut: “Maar dat is zoiets breeds. Er zijn allerlei manieren waarop een tram geïmplementeerd kan worden. Waar wil je een tram laten rijden? Op welke manier? Deze motie sluit een vervoermiddel op voorhand uit. Daarom is het op dit moment oneerlijk om te zeggen dat we iets niet moeten doen.” Kelly Blauw van de PVV: “Het aanleggen van een tram kost miljarden. De Grote Markt hebben we net verbouwd, net als de Oosterstraat en Gelkingestraat. Moeten we dat allemaal weer gaan openbreken?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Er zal fors in het OV geïnvesteerd moeten worden”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer legt uit dat de capaciteit van het openbaar vervoer in 2040 het dubbele moet zijn van wat er nu beschikbaar is. De komende jaren worden er in de gemeente namelijk 22.000 woningen gebouwd. Gemiddeld komt dit neer op 44.000 extra inwoners. Dit brengt een enorme mobiliteit met zich mee. “Als al deze mensen in auto’s vervoerd worden, dan gaat het niet passen. Er zal fors in het OV geïnvesteerd moeten worden. Wij denken dat de tram de moeite waard is om te onderzoeken. Misschien is het wel de beste en goedkoopste optie. Gaat een tram zorgen voor minder auto’s? En wordt er door de tram meer of minder gefietst? Alles kan onderzocht worden, dat geldt ook voor het voorbeeld van de Stadspartij die wil kijken naar een S-Bahn-achtig systeem zoals ze dat in Duitsland kennen.”

Uiteindelijk wordt de motie van de VVD verworpen. Van de 44 raadsleden stemmen er vijf voor (VVD, PVV en Groep Staijen) en 39 stemmen tegen.