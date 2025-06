Groningen Giants voor het eerst naar landelijke finale American football

De spelers van de Groningen Giants na de winst op Leiden - Foto via Groningen Giants

De Groningen Giants staan voor het eerst in hun geschiedenis in de landelijke finale van het American football. Begin juli spelen de Groningers de ‘Tulip Bowl’ tegen de Amsterdam Crusaders.

De Giants bereikten de finale door zondag overtuigend te winnen van regerend landskampioen Lightning Leiden. In de eerste helft scoorde de Groningse ploeg drie touchdowns en gingen met een 19-7 voorsprong de rust in. Leiden kwam nog terug tot 19-14, maar in het laatste kwart trokken de Giants het duel naar zich toe na een felle en soms ‘gewelddadige’ wedstrijd.

De ontlading na de winst was daardoor extra groot, vertelt bestuurslid Robin van Wijk: “Na afloop brak er een groot feest los in de spelersbus terug naar het noorden. De footballers en cheerleaders genoten van de winst met een grote lading bier en graanjenever.”

De winst voor de Giants betekent dat de Groningers voor het eerst gaan spelen om het landskampioenschap: de naar de Amerikaanse ‘Super Bowl’ vernoemde ‘Tulip Bowl’. In Amsterdam wachten dan de ongeslagen Amsterdam Crusaders als laatste horde naar de Nederlandse titel, besluit Van Wijk: “De Giants zijn allerminst kansloos, want de moeilijkste wedstrijden voor de Crusaders dit seizoen waren tegen ons team.”

De finale van het Nederlandse American football-seizoen vindt plaats op zondag 6 juli op Sportpark Sloten in Amsterdam. De aftrap is om 15:00 uur.