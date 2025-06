GroenLinks wandelt voor vluchtelingen tijdens Nacht van de Vluchteling: “Zal pittig worden”

Foto: Jesse Wensing

In en rond Groningen vindt volgend weekend de Nacht van de Vluchteling plaats. Het wandelevenement voor het goede doel is inmiddels uitverkocht, en de fractie van GroenLinks zal met zes deelnemers aan de start verschijnen. Een gesprek met raadslid Elte Hillekens.

Elte, voor mensen die het niet kennen: wat houdt de Nacht van de Vluchteling precies in?

“Het gaat om een jaarlijks evenement dat opgezet is door de Stichting Vluchteling. In verschillende steden in ons land lopen duizenden deelnemers afstanden van 10, 20 of 40 kilometer. Met de wandeltocht wordt er aandacht gevraagd voor mensen die waar dan ook ter wereld op de vlucht zijn. Daarnaast wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp wereldwijd.”

Het evenement bestaat sinds 2010 en wordt dit jaar voor het eerst in Groningen gehouden…

“Dat klopt. En dat vind ik erg mooi. Als je de afgelopen jaren deel wilde nemen dan moesten we vanuit Groningen naar de Randstad. Daar loop je dan ’s nachts de tocht. Vooral de terugweg is dan niet prettig, kan ik je vertellen. Je hebt dan heel wat kilometers in de benen, je bent de hele nacht in touw geweest en je moet dan nog ‘even’ terug naar Groningen. Daarom is het nu geweldig dat we bij wijze van spreken om de hoek kunnen starten. Dat het evenement is uitverkocht vertelt mij dat het echt leeft onder de mensen. Dat men graag een steentje wil bijdragen en solidariteit wil tonen.”

Het gevoel van urgentie is aanwezig?

“Absoluut. Ik denk dat we dat gevoel allemaal wel hebben. Als je naar een willekeurig journaal kijkt, dan zie je de beelden. Mensen die op de vlucht zijn voor geweld of honger. Binnen onze fractie leefde heel sterk het gevoel dat we iets wilden doen. Op de fractiekamer is het idee naar voren gebracht om deel te nemen aan dit evenement. Zes fractieleden hebben daarop gezegd: we gaan dit doen. Samen met Benni Leemhuis loop ik de 40 kilometer. En wat dan bijzonder mooi is, is dat je ziet dat dit partijoverstijgend is. Want ook Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren loopt deze afstand. De andere vier fractiegenoten lopen een andere afstand. Maar ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat het niet gaat over het aantal kilometers dat je loopt, maar over de intentie waarmee je aan de start verschijnt.”

Is het misschien ergens ook gek dat het zolang geduurd heeft voor dit evenement in Groningen wordt gehouden?

“Ik denk dat dit heel goed in Groningen past. Onze gemeente is heel solidair. Ik denk dat het initiatiefvoorstel dat we afgelopen woensdag behandeld hebben in de raad daar ook een goed voorbeeld van is. Een groot aantal raadsleden stemde in met het voorstel om incidenteel en structureel geld beschikbaar te stellen voor humanitaire hulp naar Gaza en gemeenten of steden wereldwijd die hulp kunnen gebruiken. Maar je kunt ook denken aan acties en demonstraties op het vlak van humanitaire hulp die in Groningen altijd op veel belangstelling kunnen rekenen.”

Hoe bereid jij je voor op deze wandeling?

“Door toch te trainen. Ik mag heel graag hardlopen. Afgelopen maanden heb ik meegedaan aan verschillende evenementen en wedstrijden. Dus daarmee heb ik een goede basis te pakken omdat hardlopen en wandelen in zekere zin familie van elkaar zijn. Daarnaast beschik ik over goede materialen zoals wandelschoenen en -sokken. Vorige week heb ik een wandeling gemaakt van dertig kilometer. Toen realiseerde ik me wel dat ik er volgende week nog tien kilometer bij moet doen. Maar ik denk dat het goed komt. En anders is het de laatste kilometers op karakter volbrengen. Van Benni weet ik dat hij graag en veel loopt. En ook Wesley bereidt zich goed voor. Mochten we het nodig hebben, dan kunnen we elkaar er ook doorheen slepen.”

De veertig kilometer gaat via Hoogkerk naar Eelde en via Haren weer terug naar het Stadslab op het Suikerunieterrein waar de start en finish zijn. De uitdaging lijkt hem ook vooral te zitten in dat je ’s nachts loopt…

“Daarmee treden we als het ware in de voetsporen van de vluchtelingen, omdat er ’s nachts veel gereisd wordt. We zullen dus een beetje kunnen ervaren hoe zoiets is. Maar je hebt gelijk, het is een uitdaging. We zullen ons slaapritme wat aan moeten passen. En de weersomstandigheden kunnen een punt van aandacht zijn. Komende week wordt het warmer, waarbij het in dat geval een voordeel is dat je ’s nachts loopt. Maar mogelijke onweersbuien zouden erg vervelend zijn. Het zal hoe dan ook een pittige nacht worden.”

Nacht van de Vluchteling

Behalve in Groningen vindt het evenement ook plaats in Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Zaterdagavond start er een route van 10 en 20 kilometer. Om middernacht gaat de 40 kilometer van start. Vorig jaar deden er landelijk 7.000 deelnemers mee die daarmee hun solidariteit toonden met mensen die op de vlucht zijn. In totaal werd er toen een recordbedrag van 1,7 miljoen euro opgehaald. Stichting Vluchteling schat in dat er op dit moment wereldwijd 120 miljoen mensen op de vlucht zijn. Veruit de meeste van hen worden ‘in de regio’ opgevangen, maar vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De hulporganisatie biedt noodhulp om het leven van deze mensen te verbeteren. Meer informatie over het evenement vind je op deze website.