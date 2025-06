Groei Meerstad zet onderwijscapaciteit onder druk: gemeente overweegt noodlokalen

Foto: Koos Boertjens (noordinbeeld.nl)

De snelle leerlingengroei in Meerstad dwingt de gemeente na te denken over de onderwijscapaciteit. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Onderwijs geeft aan dat er naast de plaatsing van noodlokalen ook naar andere mogelijkheden wordt gekeken om het probleem het hoofd te bieden.

De problematiek werd op de agenda gezet door de fractie van het CDA. Raadslid Jalt de Haan: “Het is essentieel dat elk kind in de eigen wijk naar school kan. Scholen en verenigingen vormen de ruggengraat van een wijk. In Meerstad zien we nu echter dat scholen overvol zitten en zelfs genoodzaakt zijn te loten. Dat zijn praktijken die wat mij betreft niet thuishoren in Groningen.” Het CDA stelt de vraag hoe dit op korte en lange termijn kan worden opgelost. “Is het op korte termijn een optie om extra lokalen te plaatsen? En wordt er voor de lange termijn gedacht aan een geheel nieuwe basisschool? Bovendien: verwacht de wethouder dat de problematiek toeneemt nu we de komende jaren fors meer huizen gaan bouwen in Meerstad?”

Analyse van aanmeldingen en noodlokalen

Wethouder Bloemhoff onderschrijft het principe dat elk kind in de eigen wijk naar school moet kunnen. “Maar dit betekent niet dat er altijd maar één keuze is. Er zijn meer scholen in Meerstad zelf en ook iets verder weg gelegen,” nuanceert Bloemhoff. “Als het CDA vraagt welke oplossingen er mogelijk zijn, dan kijken we eerst naar alle beschikbare gegevens. We controleren bijvoorbeeld of er in de aanmeldingen voor scholen dubbelingen zitten. Van het schoolbestuur van De Meeroevers heb ik begrepen dat zij hun uiterste best doen om leerlingen daar naartoe te krijgen, aangezien daar nog plek is. Ouders kunnen zich in het aanmeldsysteem voor meerdere scholen aanmelden. We gaan dus eerst precies uitzoeken wat er nu werkelijk aan de hand is: hoeveel kinderen kunnen op dit moment niet terecht op De Groenewei, De Meeroevers, in Engelbert of op De Swoaistee?”

Als uit deze analyse blijkt dat extra capaciteit noodzakelijk is, dan kunnen noodlokalen een tijdelijke oplossing bieden. “We vinden het wel belangrijk dat zo’n noodlokaal qua exploitatie voor een schoolbestuur haalbaar is,” benadrukt de wethouder. “De scholen willen namelijk niet groter worden dan 450 leerlingen om de gewenste kwaliteit na te kunnen streven. Wat we zien is dat het dorp snel groeit, en dat we de ontwikkeling daarom niet altijd goed kunnen bijbenen. Dus we gaan eerst kijken wie nu op welke school terechtkomt, en vervolgens beoordelen we of noodlokalen een optie zijn.”

Nieuwe school en toekomstige ontwikkelingen

Wat betreft de lange termijn oplossing werkt de gemeente aan de oprichting van een nieuwe school. “We zijn bezig met de procedure voor een nieuwe basisschool in Meerstad, die naar verwachting eind 2026, begin 2027 kan worden opgeleverd.”

Daarnaast wordt in Meerstad in de toekomst gewerkt aan de ontwikkeling van de wijk De Eems. Of daar ook een school komt, is volgens de wethouder afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte bouwkavel en de benodigde ruimtelijke procedures.