Gratis e-bakfiets om files te mijden

Groningen Bereikbaar heeft een alternatief voor mensen die niet in de file willen staan als ze de kinderen naar school brengen: een gratis e-bakfiets.

Voor ouders met schoolgaande kleintjes is de elektrische bakfiets een praktisch en duurzaam alternatief voor korte ritten in en rond de stad. Ze kunnen een week lang zelf ervaren hoe handig en comfortabel het is om met een e-bakfiets te reizen. Bovendien is het gratis.

Er zijn drie bakfietsen, waarvan twee bij Broekhuis in de stad. Het gaat om Urban Arrows. De derde bakfiets staat in Leek. Belangstellenden kiezen een periode die hen goed uitkomt, van maandag tot vrijdag. Natuurlijk kunnen ze naast jonge kinderen ook boodschappen vervoeren.

Meer informatie is te vinden op de website groningenbereikbaar.nl. Klik vervolgens op de knop ‘slim reizen’.