Graffitikunstenaars verfraaien gloednieuwe schaftketen: “Dit maakt mij enthousiast”

Een cartoon met stadsduiven gemaakt door kunstenaar Sebastiaan Baar. Foto: ingezonden

Een groep graffitikunstenaars is deze periode druk bezig om dertien gloednieuwe schaftketen van de gemeente te verfraaien met graffitikunst. Eén van hen is kunstenaar Quinten van Duuren uit Ten Boer.

Quinten, hoe ben je bij deze klus betrokken geraakt?

“Eigenlijk is dat wel een mooi verhaal. Het gaat om een initiatief van 84 Studio’s. Iets vergelijkbaars is er jaren geleden ook geweest. Schaftketen werden in die tijd ook versierd met mooie kunstwerken. Maar door de jaren heen is het contact door omstandigheden verwaterd. Nu is die relatie hersteld en is aan een groep kunstenaars gevraagd om deze keten te beschilderen. Ik ben één van hen. En dat is een erg mooie klus.”

Wat maakt het leuk?

“Deze schaftketen worden toebedeeld aan een bepaalde wijk. Het gaat om nieuwe keten die oudere modellen gaan vervangen. In de wijken worden ze door medewerkers van de gemeente gebruikt om te schaften. Dat betekent dat de kunst die wij aanbrengen onderdeel zal zijn van het straatbeeld. En dat is gewoon heel erg leuk; dat jouw kunstwerk voor een langere periode in een wijk te zien zal zijn. Waardoor hopelijk mensen er een band mee krijgen.”

Hoe begin je aan zo’n klus?

“Ik als kunstenaar heb de volledige vrijheid. Bij dit project zijn ervaren maar ook jonge kunstenaars betrokken, waarbij de ervaren mensen de jonge kunstenaars begeleiden. Tegen mij hebben ze gezegd: ‘Jij hebt al zoveel kunstwerken in het straatbeeld gemaakt, ga je gang maar.’ Dus van tevoren heb ik geen schetsen hoeven te laten zien. Natuurlijk maak ik voor mezelf wel wat schetsen. Wat kan ik nu precies met zo’n schaftkeet? Wat is leuk om aan te brengen?”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Het kunstwerk van ETRS met paarden. Foto: ingezonden Kunstenaar Michel Velt nam deze schaftkeet onder handen. Foto: ingezonden

Met welke schaftkeet zijn jullie op dit moment bezig?

“Deze keet komt in Vinkhuizen, bij de sporthal te staan. Ik heb ervoor gekozen om op de keet Stad en Ommeland met elkaar te verbinden. Ik heb een aantal lange banen gemaakt die de weilanden moeten voorstellen. Op de achtergrond zie je de maan en de zon. Op de voorgrond staat een persoon die over de weilanden heen naar de skyline van de stad kijkt, met zijn markante en opvallende gebouwen. En wat wel grappig is om te vertellen: de persoon op de voorgrond, dat ben ik zelf. Een collega-kunstenaar gebruikt steevast zijn vriendin als personage. Mijn vriendin zou dat nooit en te nimmer willen, dus bij gebrek aan beter maak ik maar gebruik van mezelf als figurant, haha.”

Je vertelde dat ook andere kunstenaars aan dit project werken. Wat maken zij zoal?

“Elke schaftkeet komt dus in een bepaalde wijk van de stad te staan. Verschillende kunstenaars hebben daar rekening mee gehouden. Kunstenaar ‘ETRS’ heeft in zijn ontwerp paarden gebruikt. Deze keet komt namelijk in het Stadspark te staan, waar voorheen de drafbaan was te vinden. Die historie leeft dus voort op deze schaftkeet. Maar er is ook een kunstenaar die het oude Oosterparkstadion op een schaftkeet heeft aangebracht. Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het stadion de deuren sloot. Die keet is ook erg mooi geworden. Alleen is er met deze keet wel iets misgegaan.”

Oh? Wat dan?

“Nou, het Oosterparkstadion was natuurlijk te vinden in de Oosterparkwijk. Maar deze keet gaat ingezet worden in Vinkhuizen. Je begrijpt dat er achter de schermen door alles en iedereen druk gewerkt wordt om dit te herstellen. Oh, en een ander mooi ontwerp is van mijn collega Sebastiaan Baar. Sebas heeft een cartoon gemaakt van een stel stadsduiven. Deze duiven doen allemaal gekke dingen. Eentje eet er bijvoorbeeld een patatje en een andere is gekke bekken aan het trekken. Deze is ook erg mooi geworden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Het oude Oosterparkstadion. Foto: ingezonden Deze keet is echter in plaats van de Oosterparkwijk in Vinkhuizen terecht gekomen. Foto: ingezonden

Hoe moeilijk is deze klus?

“Op zich is het niet heel moeilijk. Wel zijn er wat voorwaarden waar we ons aan moeten houden. Zo mogen we geen gebruikmaken van letters. Daarnaast moet de code van de schaftkeet zichtbaar blijven. En we moeten als kunstenaars rekening houden met de ramen in de keet. Op de lange zijde bevinden zich ramen. Als de keet in gebruik is, dan zijn de ramen zichtbaar, maar in het weekend verbergt een rolluik deze ramen. Je wilt niet dat dit je hele kunstwerk verprutst, dus de rolluiken zijn meegenomen in het ontwerp.”

Je klinkt enthousiast…

“Ik vind dit hele leuke klussen. Enkele jaren geleden heb ik een groot kunstwerk mogen aanbrengen op Trav12, het vroegere Backbone, aan de Travertijnstraat. Als kunstenaar sta je dan in een hoogwerker om er iets moois van te maken. Zulke opdrachten, en dat geldt ook voor deze schaftketen, daar maak je mij enthousiast mee. Wat ik al zei, je maakt iets dat in de openbare ruimte te zien is. Ik hoop dat mensen, buurtbewoners, het als hun kunstwerkje gaan zien. Waar ze trots op zijn. Dat het onderdeel wordt van een wijk.”

Jullie zijn nog druk bezig. Wanneer moet het af zijn?

“Nou, we hebben nog een week. Volgend weekend, tijdens Pinksteren, dan moet het klaar zijn. Dus de deadline komt snel dichterbij. Deze schaftketen vervangen overigens oude keten die door de gemeente zijn afgeschreven. De gemiddelde afschrijftermijn bedraagt ongeveer acht jaar. Dus de komende dagen zullen we nog even flink door moeten pezen om alles op tijd af te krijgen.”

Hoe weten mensen nu welk kunstwerk van jou is?

“De meeste kunstenaars brengen heel subtiel een bepaalde herkenning aan. Ik maak zelf altijd gebruik van de ‘Q’. Dit komt doordat er geen andere graffitikunstenaars in onze gemeente zijn die dezelfde voorletter als ik hebben. Eerder hebben we wel eens nagedacht of het misschien ook mogelijk is om een QR-code toe te voegen, die verwijst naar bijvoorbeeld de Instagram-pagina van een kunstenaar. Daar moeten we misschien nog maar eens over nadenken over wat daar in mogelijk is.”