Goederentreinen trotseren stremming Hoofdstation: “Speciale voorziening gemaakt”

Een goederentrein bij Zuidhorn. Foto: Joffrey Schluter

Het Hoofdstation in Groningen is tot en met 13 juli grotendeels onbereikbaar voor treinen. Maar klopt dat wel helemaal? Volgens spoorbeheerder ProRail blijven er, ondanks de stremming, toch enkele treinen rijden.

De afgelopen weken was er al geen treinverkeer mogelijk tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark. Sinds dit weekend rijden er ook geen treinen meer naar Zuidhorn, Delfzijl en de Eemshaven. ProRail is dit weekend gestart met het verwijderen van de rails en perrons aan de westkant van het station. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de aanleg van nieuwe spoorinfrastructuur. Vanaf volgende maand wordt het namelijk mogelijk dat treinen via het Hoofdstation door kunnen rijden. Dit betekent dat reizigers in de toekomst kunnen blijven zitten in een trein die van het meest westelijke station in Friesland naar het meest oostelijke punt van de provincie Groningen rijdt.

Goederentreinen

Ondanks de onbereikbaarheid van het Hoofdstation voor regulier treinverkeer, zal het niet volledig stil worden op het spoor. Naast reizigerstreinen rijden er rond Groningen ook goederentreinen. Zo rijdt DB Cargo twee keer per week met ketelwagens van en naar Delfzijl. Soms worden deze treinen aangevuld met zogenaamde ‘subcoal pallets’, een type container. Vanaf Delfzijl rijden deze treinen naar Hagen-Vorhalle in Duitsland. Dezelfde vervoerder rijdt bovendien tot één keer per week een trein beladen met walsdraad van de Eemshaven naar Almelo Bedrijvenpark.

Keren aan de rand van het emplacement

Deze goederentreinen blijven gedurende de werkzaamheden grotendeels rijden. ProRail-woordvoerder Mirjam de Witte legt uit: “Bij het Hoofdstation hebben we een voorziening getroffen om goederentreinen gedurende de werkzaamheden af en toe de ruimte te geven. De procedure is als volgt: de goederentreinen rijden vanuit Delfzijl en de Eemshaven richting het Hoofdstation, waar ze keren aan de rand van emplacement Groningen. Na deze keerbeweging rijden de treinen via Zuidhorn verder naar Leeuwarden.”

De werkzaamheden bij het Hoofdstation duren tot 12 juli.