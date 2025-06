Gruno-VAKO (foto Martijn Minnema)

Glenn Muskiet wordt volgend seizoen de hoofdtrainer van Gruno. Hij volgt Gallid El Baroudi op, die vanwege gezondheidsproblemen rust neemt.

Muskiet was eerder trainer van onder meer VVK, Blauw Geel’15 en Mamio.

Of Muskiet met Gruno in de vierde of vijfde klasse gaat spelen is nog onduidelijk. Gruno speelt nacompetitie voor promotie en ontmoet zaterdag in de finale Tollebeek.