Gestaakte wedstrijd Oosterparkers wordt uitgespeeld bij HZVV in Hoogeveen

Foto: Marco Streefland Oosterparkers - VCG

De afgelopen zaterdag gestaakte wedstrijd tussen Oosterparkers en VCG uit Geesbrug wordt komende zaterdag uitgespeeld op het terrein van HZVV in Hoogeveen.

De finalewedstrijd voor een plek in de vierde klasse werd in Assen na een klein uur gestaakt, omdat de scheidsrechter zich bedreigd voelde door het publiek.

De aanleiding was een zware overtreding op Oosterparkers speler Luciano Carty. In het tumult daarna kreeg Oosterparkers speler Ennio Jansen rood. Het publiek bemoeide zich er verbaal mee, waarop de scheidsrechter definitief een einde maakte aan het duel. De aftrap in Hoogeveen is om 14.30 uur.

Er worden komend weekeinde nog twee finales gespeeld in de nacompetitie.

Omlandia

Omlandia uit Ten Boer speelt op het veld van Harkemase Boys zaterdag tegen Foarut uit het Friese Menaam. De inzet is een plek in de derde klasse. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

GVAV en Stadspark

Zondag speelt GVAV Rapiditas tegen SC Stadspark op sportpark het Noorden. GVAV knokt tegen degradatie uit de tweede klasse, terwijl SC Stadspark naar de tweede klasse hoopt te promoveren. De aanvang is 14.00 uur.