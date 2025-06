Geëmotioneerde Mirjam van ’t Veld neemt afscheid van Raad

Geëmotioneerd nam gisteravond waarnemend burgemeester Mirjam van ’t Veld afscheid van de gemeenteraad.

Van ’t Veld nam afgelopen oktober het stokje over van Koen Schuiling die in september aankondigde te stoppen. Kort daarna benaderde de Commissaris der koning René Paas haar met de vraag of ze wilde waarnemen en enthousiast zei ze ja. Ze kijkt met plezier terug op de afgelopen acht maanden. De omgangsvormen in de gemeentelijke politiek hebben haar aangenaam verrast.

Aanstaande maandag wordt haar opvolgster , Roelien Kamminga, geïnstalleerd. Tot dan is van ’t Veld verantwoordelijk voor de veiligheid.