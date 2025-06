Genomineerden Groninger Ondernemersprijs zijn bekend

winnaar GOP 2023- Foto via EasyToys

De jury van de Groninger Ondernemersprijs (GOP) heeft de tien genomineerden bekendgemaakt die een kans maken op de finale in november.

De tien bedrijven kregen de afgelopen dagen een telefoontje met het goede nieuws. Van de tien genomineerde bedrijven komen er vier uit de gemeente Groningen. Het gaat om:

PolyVation (Farmaceutisch bedrijf, gespecialiseerd in het ontwikkelen van biomedische polymeren), Simplicate (Specialist in bedrijfssoftware, toegespitst op verschillende branches), VAN-Jorn (maakt van ‘standaard’ bussen en bedrijfsauto’s comfortabele campers, ook elektrisch) en Voys (Telefoonmaatschappij, gespecialiseerd in zakelijke communicatie en VoIP-telefonie).

De pitch van elk van de tien genomineerden voor de jury vindt plaats op 25 september. De finale tussen drie bedrijven is op 27 november in MartiniPlaza.