Gemeentebestuur wil snel nieuw kabinet: ‘Inwoners hebben last van onduidelijkheid en stilstand’

Het bestuur van gemeente Groningen wil dat er snel een nieuw kabinet komt. Dat laat burgemeester Mirjam van ’t Veld dinsdagmiddag weten namens het college. Volgens Van ’t Veld blijven veel belangrijke plannen te lang liggen als er niet snel een daadkrachtig landsbestuur in Den Haag zit.

‘Te lang onduidelijkheid en stilstand’

Volgens Van ’t Veld en de rest van het gemeentebestuur wordt er in Groningen al te lang gewacht op duidelijkheid en daadkracht uit de Hofstad.

“We hebben in Groningen veel te doen voor onze inwoners”, aldus Van ’t Veld. “We willen meer huizen bouwen, onze bedrijven op het stroomnet aansluiten en we strijden al lang voor de Lelylijn. We hebben ons verzet tegen de onderwijsbezuinigingen van dit kabinet. Op al deze dossiers, en op vele andere, is te lang onduidelijkheid geweest of hebben we zelfs stilgestaan. Onze inwoners hebben daar last van.”

‘Nieuw kabinet moet duidelijke en moedige keuzes durven maken’

Ook voor het versterken van de Groningse economie en een degelijk sociaal (opvang)beleid is volgens Van ’t Veld zo snel mogelijk een stabiel en daadkrachtig kabinet nodig.

“We willen onze economie versterken en onze inwoners een gezonde en leefbare toekomst bieden met de plannen uit Nij Begun. We willen mensen een veilig onderkomen en de juiste hulp en begeleiding bieden”, aldus Van ’t Veld. “We kunnen alleen vooruit als we kunnen samenwerken met een stabiel en daadkrachtig kabinet dat duidelijke en moedige keuzes durft te maken. We hopen daarom dat er snel een kabinet komt waarmee we samen de grote opgaven in Groningen en Nederland kunnen aanpakken.”