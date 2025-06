Gemeente vergeet document op te sturen en moet mogelijk duizenden bekeuringen terugbetalen

Foto: Gemeente Groningen (via Ruimte voor Jou)

De gemeente Groningen moet mogelijk duizenden bekeuringen terugbetalen, omdat de gemeente twee jaar terug is vergeten een document naar het Openbaar Ministerie te sturen.

In 2023 voerde Groningen venstertijden in voor de binnenstad. Dit betekent dat auto’s alleen op bepaalde tijden mogen rijden. Camera’s controleren dit automatisch. Daar werd in de eerste jaren nog niet op gehandhaafd. Vanaf december vorig jaar werden er waarschuwingbrieven gestuurd naar overtreders en begin maart werden de eerste bonnen opgemaakt.

Vergeten document

Voor deze controle had het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) verschillende documenten nodig van de gemeente. Maar één belangrijk document ontbrak: het algemene proces-verbaal voor de venstertijden. Dit werd pas recentelijk ontdekt tijdens gesprekken over nieuwe regels.

Hierdoor mocht het CVOM eigenlijk geen digitale bekeuringen uitdelen. Inmiddels zijn daarover meerdere bewaren ontvangen op boetes die wel zijn uitgedeeld sinds maart. Het CVOM gaat deze boetes seponeren.

Mogelijk duizenden boetes terugbetalen

Maar het blijft misschien niet bij het seponeren van boetes na bezwaren. De gemeente is nog in gesprek met het COVM over wat er moet gebeuren met alle andere bekeuringen die al zijn betaald zonder bezwaar. Van 12 maart tot 15 april van dit jaar verstuurde de gemeente 3.548 bekeuringen. Toen kwam fout aan het licht en werd de handhaving op de venstertijden stilgelegd.

Pas als het ontbrekende document is goedgekeurd door het CVOM, wordt er weer bekeurd op de venstertijden. Als de gemeente en het OM besluiten alle 3.500 boetes terug te betalen of te seponeren, kost dat de gemeentekas een flinke smak geld. Bij een boetebedrag voor een overtreding van 120 euro loopt de gemeente zo’n 426.000 euro mis door de fout.