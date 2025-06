Gemeente verdubbelt budget sportvoorzieningen tot ruim 400 miljoen euro

Kristian Halbersma (Scyllla) en Timon Veenstra (BVG) in actie in de sluitende sporthal Corpushuis. Foto: Casper Slotboom

De gemeente wil de komende vijftien jaar 400 miljoen euro investeren in sport- en beweegvoorzieningen. Dat is een verdubbeling.

Met het geld moeten deze voorzieningen fors verbeterd worden. De capaciteit is momenteel onvoldoende voor meerdere sporten, met als gevolg dat minder mensen kunnen sporten en bewegen. Bovendien willen steeds meer mensen op eigen voorwaarden en eigen niveau sporten en bewegen in de openbare ruimte. De gemeente heeft haar planen voor zo’n tachtig projecten verdeeld over vier tranches in de komende vijftien jaar.

Groningen krijgt er in de periode tot 2040 een fors aantal hockeyvelden, tennisbanen, padelbanen en voetbalvelden bij. Wat betreft binnensporten gaat de gemeente uit van de bouw van een aantal nieuwe sporthallen, sportzalen en blaashallen. De gemeente verwacht ook meer pumptracks en urban sports voorzieningen aan te leggen.

Om alle plannen te kunnen uitvoeren is er in totaal tot en met 2040 ruim 400 miljoen euro nodig. De ijs- en zwemvoorzieningen bij Sportcentrum Kardinge zijn daarbij niet meegerekend. Het Rijk draagt subsidie bij.