Gemeente start snelheidsmetingen Vondellaan na zorgen over verkeersveiligheid

Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente gaat snelheidsmetingen uitvoeren op de Vondellaan en de Van Iddekingeweg. Dit heeft het college toegezegd nadat de fracties van de PVV en VVD hun zorgen hadden geuit over de verkeersveiligheid in deze straten.

“De Vondellaan en de Van Iddekingeweg lijken af en toe wel een Formule 1-circuit”, stelt Kelly Blauw van de PVV. “En ergens is dat begrijpelijk, want het is een route richting de oprit van de snelweg, wat automobilisten verleidt tot te hoge snelheden. Ze worden daarbij nauwelijks gehinderd. Er staat weliswaar een verkeerslicht vlak voor de snelweg, waarvan verkeerskundigen zeggen dat de situatie werkt, maar onze indruk is dat het niet naar behoren functioneert. Automobilisten rijden er vaak door rood. Ondertussen bevindt zich op deze plek ook een school, waarbij jongeren de weg moeten oversteken om bijvoorbeeld bij de bushalte te komen. Onze vraag is wat we hieraan kunnen doen.”

Rik Heiner (VVD): “Probleem mag zich niet verplaatsen”

Blauw krijgt bijval van Rik Heiner van de VVD: “Wij herkennen deze situatie, die bovendien ook werd benoemd tijdens het recente wijkgesprek. Aanvullend willen wij ook de Van Ketwich Verschuurlaan benoemen. Het mag niet zo zijn dat wanneer je straks maatregelen neemt op de Vondellaan, het probleem zich verplaatst naar andere straten. Ook zien we in deze straten situaties waarbij automobilisten op fietspaden terechtkomen, omdat de scheiding niet duidelijk zichtbaar is. Wij vinden dat hier iets aan moet gebeuren.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We gaan snelheidsmetingen uitvoeren”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA), die de afwezige Philip Broeksma vervangt, deelt deze mening. “Wat we gaan doen is snelheidsmetingen uitvoeren op de Van Iddekingeweg en de Vondellaan. Ook zullen we in overleg gaan met de bewoners van de wijkraad over de oplossingen die zij zien. Daarnaast gaan we dit onderwerp ook met de politie bespreken, aangezien handhaving op te snel rijden een politietaak is.” De wethouder geeft aan de VVD gehoord te hebben, maar wil zich eerst richten op de Vondellaan en de Van Iddekingeweg.

“Van 50 naar 30”

Van Niejenhuis vervolgt: “De PVV en VVD vragen ook naar structurele maatregelen. Op termijn staan deze straten op de nominatie om de maximumsnelheid terug te brengen van 50 naar 30 kilometer per uur. We willen onderzoeken of we bepaalde maatregelen kunnen vervroegen om dit op deze plekken eerder in te voeren.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Waren deze problemen al bekend bij het college?”

Benni Leemhuis van GroenLinks vraagt zich af: “Zijn deze signalen ook al bekend bij het college? De VVD en PVV hoor ik vertellen over automobilisten die door rood rijden. Mijn suggestie zou zijn om hier een camera te plaatsen.” Heiner voegt toe: “Wat wij ook zien, is dat voetgangers bij zebrapaden geen voorrang krijgen. Wellicht kan hier ook naar gekeken worden.” De wethouder geeft aan dat er al langer over dit onderwerp gesproken wordt. “We komen uit een situatie waarbij er lang gewerkt is aan de zuidelijke ringweg. De situatie is veranderd, en dat heeft effecten. Hier wordt daarom naar gekeken.”