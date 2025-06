Gemeente presenteert actieplan voor dak- en thuislozen

Foto: useche70 via Pixabay

Het aantal mensen dat dak- en thuisloos is, of dat dreigt te worden, neemt fors toe. De gemeente presenteert daarom een actieplan om deze trend te keren.

Het aantal geregistreerde dak- en thuisloze mensen in de provincie Groningen is vorig jaar gestegen naar 1.339. Dat betekent een toename van 400 personen in vier jaar tijd. Die toename hangt samen met landelijke trends en maatschappelijke problemen, zoals het woningtekort. Volgens het college van B&W verdient iedereen een plek om thuis te komen.

Het Gronings Actieplan Dakloosheid richt zich op drie hoofdpunten: voorkomen, anders organiseren en direct starten met wonen. Wethouder Inge Jongman: “Door vroegtijdig te signaleren en ondersteunen, willen we dakloosheid zoveel mogelijk voorkomen. We scheiden wonen en zorg, volgens het principe ‘wonen eerst’: eerst een woning, daarna indien nodig begeleiding op maat.

De gemeente kiest bij buitenslapers voor een menselijke en oordeelloze benadering. Essentieel hierbij zijn maatwerk en samenwerking met zorgpartners. Ook wil ze, ondanks het woningtekort, kleinschalige woonvormen realiseren. Een voorbeeld is een proef aan de Grevingaheerd.