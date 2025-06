Gemeente pas over drie jaar volledig over op gifvrije bomen en planten

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen start in september met het gifvrij inkopen van bloembollen, kruidenmatten en -mengsels. Dat doet het gemeentebestuur, omdat een meerderheid daarom vroeg. Voor bomen, heesters en vaste planten gebeurt dat pas in 2028. De gemeenteraad vroeg ook om om een onderzoek naar een eigen gemeentelijke kwekerij, maar dat lijkt voorlopig niet haalbaar.

Vanaf volgend jaar worden bloembollen alleen nog biologisch ingekocht. Ook kruidenmengsels en -matten moeten dan chemievrij en inheems zijn. Voor bomen en vaste planten zijn die eisen nog niet mogelijk. Het huidige inkoopcontract loopt tot 2028. Tot die tijd gelden wel strengere regels, zoals het PlanetProof-keurmerk dat pesticiden beperkt.

De raad vroeg in de motie ook om te onderzoeken of de gemeente zelf biologische planten kan kweken. Volgens het college is een eigen kwekerij voor bomen voorlopig niet haalbaar, door gebrek aan kennis en te weinig afzet. Voor vaste planten wordt nog gekeken naar samenwerkingen met onder andere Iederz en Meerstad. De raad wordt hierover dit najaar geïnformeerd.