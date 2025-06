Gemeente organiseert bijeenkomst over autoknip Eikenlaan

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente organiseert komende maandag een bewonersbijeenkomst over de geplande autoknip in de Eikenlaan. Bewoners kunnen hier vragen stellen en hun mening geven over het plan. Duidelijk is nu al dat de meningen over het plan verdeeld zijn.

De gemeente wil het autoverkeer op de Eikenlaan beperken door een ‘knip’ aan te brengen ter hoogte van de Vensterschool. De Eikenlaan is volgens de gemeente nu al te druk. In de toekomst wordt het alleen maar drukker. Dat zorgt voor onveilige situaties voor fietsers en voetgangers, en het openbaar vervoer rijdt vast. Aanpassingen zoals verkeerslichten of zebrapaden zouden niet genoeg helpen.

Als de knip er komt, mogen auto’s en vrachtwagens bij de Vensterschool niet meer doorrijden. Bussen en hulpdiensten kunnen wel blijven rijden. Er komt geen slagboom, maar controle via camera’s. Het verkeer wordt straks omgeleid via de ringwegen. Ook bij de Moesstraat komt een knip om sluipverkeer te voorkomen. De uitvoering staat gepland voor medio 2026.

Verdeeldheid over plannen

Niet iedereen is blij met het plan. Wijkorganisaties uit Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk hebben eerder voorgesteld om de knip te verplaatsen naar de Asingastraat, bij de spoortunnel. Dat zou volgens hen hetzelfde effect hebben, maar minder nadelen opleveren. De organisatie zijn bang dat de knip op de geplande plek de winkelcentra in Selwerd en Paddepoel, de Vensterschool en zwembad De Parrel minder goed bereikbaar worden.

Maar de gemeente heeft dit alternatief inmiddels grotendeels getorpedeerd. De knip bij de Asingastraat zou te weinig effect hebben op de drukte op de Eikenlaan. Daarom blijft het oorspronkelijke plan grotendeels staan. De gemeente wil wel kijken of de Iepenlaan in en het algemeen en oversteken naar winkelcentrum Selwerd via de kruising Eikenlaan – Kastanjelaan specifiek veiliger kan.

Praten in De Fontein

Tijdens de bijeenkomst van maandag kunnen bewoners hun zorgen, vragen en ideeën nogmaals met de gemeente delen. De bijeenkomst is van 17.00 tot 19.00 uur in Buurtkerk De Fontein aan de Eikenlaan 255.