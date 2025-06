Gemeente houdt ‘fietsentelling XXL’ in binnenstad: ‘Niet bang zijn voor de stickers’

Foto Andor Heij. Fietsen.

De komende weken houdt de gemeente Groningen een grootschalige fietsentelling in de binnenstad. De gemeente wil daarmee te weten komen hoeveel fietsen en scooters er in de binnenstad zijn en hoelang ze blijven staan. Zo moet duidelijk worden hoeveel fietsenrekken, stallingen en fietsvakken er de komende jaren nodig zijn.

Vanaf dinsdag tellen medewerkers van de gemeente op zes verschillende momenten alle geparkeerde fietsen in de binnenstad.

Daarnaast wordt komende woensdag extra onderzoek gedaan op de Vismarkt en bij de zuidkant van de Herestraat. Daar wordt specifiek gekeken hoelang fietsen geparkeerd staan. Bij deze telling plaatsen gemeentelijk medewerkers stickers of labels aan fietsen. Die zijn alleen bedoeld voor de telling, stelt de gemeente gerust: de stickers laten alleen zien aan de medewerkers hoe lang een fiets blijft staan.

Later deze maand doet de gemeente een onderzoek naar de hoeveelheid fietswrakken en weesfietsen die in de binnenstad ‘rondhangen’. Die nemen onnodig plek in beslag van fietsen die wel gebruikt worden. Door ook deze fietsen te tellen, wordt voor de onderzoekers duidelijk hoeveel plek voor fietsparkeerders er daadwerkelijk zou zijn als deze weesfietsen en fietswrakken er niet stonden.