Gemeente gaat groennormen invoeren

De gemeente wil dat bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten ook de beplanting en bomen standaard meenomen worden. Voortaan is het planten van bomen en groen dus niet meer vrijblijvend.

Dit past bij het streven van de gemeente om te investeren in natuur en de biodiversiteit, in tijden van klimaatverandering, maar ook met het oog op de grote bouwopgave in Groningen. De gemeente zal naar verwachting groeien van 245.000 inwoners nu, naar ruim 267.000 inwoners in 2034, en in 2044 zelfs naar ruim 282.000. De verplichting geldt in eerste instantie niet voor iedereen maar, voor de gemeente zelf, wooncorporaties, en projectontwikkelaars.

Uiteindelijk zal de stad veel groener worden, 30% van de oppervlakte moet groen zijn.