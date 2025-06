Gemeente blijft samenwerken om komst F-35’s naar Eelde te voorkomen: “Geen draagvlak”

De gemeente Groningen blijft in de toekomst met de regio samenwerken om de vestiging van jachtvliegtuigen op vliegveld Groningen Airport Eelde te voorkomen. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) laten weten.

Afgelopen week werd de ontwerpbeleidsvisie ‘Nationaal Programma Ruimte voor Defensie’ vastgesteld door het kabinet. Daaruit blijkt dat Lelystad Airport de beste papieren heeft om gevechtsvliegtuigen te stationeren. Eerder was Groningen Airport Eelde ook in beeld. “Het college en de gemeenteraad hebben, samen met de provincies Groningen en Drenthe en diverse gemeenten, zich verweerd tegen de komst van de F-35 op Eelde”, vertelt Van Niejenhuis. “In de ontwerpbeleidsvisie hebben we kunnen lezen dat de stationering van de gevechtsvliegtuigen richting Lelystad gaat, en dat Eelde niet langer in beeld is.”

Van Niejenhuis: “Daar zijn we heel blij mee. Met de provincies en de gemeenten hebben we heel duidelijk aan het kabinet laten weten dat er in deze regio geen draagvlak is voor de komst van deze gevechtsvliegtuigen. Onlangs hebben we een goede bijeenkomst gehad met alle partijen in Paterswolde, waarin we dit duidelijk hebben laten weten. Wel blijft het vervolgproces onze aandacht behouden. We weten niet wat er voor de rest allemaal nog gaat gebeuren in de wereld. Mocht het nodig zijn, dan zullen we gezamenlijk blijven optrekken om de belangen van onze regio te behartigen.”

Op dit moment vliegt Defensie met gevechtsvliegtuigen vanaf Leeuwarden en Volkel. Op vliegbasis Gilze-Rijen staan helikopters gestationeerd. Vanwege de toenemende geopolitieke spanningen wil Defensie meer ruimte, waaronder meer vliegbases. De afgelopen periode is er gekeken naar meerdere locaties, waarvan Lelystad nu de voorkeur heeft gekregen.