Geen NS-treinen van en naar Groningen door staking, Arriva rijdt wel

Foto Andor. Trein, NS, Sprinter, Europapark

Door de staking bij de NS rijden deze vrijdag geen NS-treinen van en naar Groningen. Alleen Arriva rijdt wel volgens de normale dienstregeling.

De staking vindt plaats in regio Midden, waar ook de landelijke aansturing van het treinverkeer zit. Daardoor ligt het hele NS-netwerk grotendeels stil. Tussen station Europapark en het Hoofdstation in Groningen rijden nog wel bussen. Die zijn er vanwege de grote werkzaamheden aan het Hoofdstation. Omdat Arriva-treinen nog wel rijden, is afgesproken dat het busvervoer richting het Hoofdstation intact blijft.

De staking is onderdeel van een reeks acties voor een betere cao. Vakbond FNV wil onder meer loonsverhoging van vier procent in 2025 en 2026, plus 120 euro extra. NS biedt nu jaarlijks 2,55 procent. Volgens FNV is dat te weinig vanwege de hoge inflatie.

Volgende week dinsdag wordt in regio West gestaakt. Ook dat heeft invloed op NS-treinen in Groningen. Op 16 juni is de regio Noord aan de beurt voor een staking, waar ook Groningen onder valt. Als NS niet instemt met de eisen, volgt mogelijk op 17 juni een landelijke staking.