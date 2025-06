‘Geen mogelijkheden voor roeibaan binnen de gemeentegrenzen’

Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente ziet geen mogelijkheden om binnen de gemeentegrenzen een roeibaan te realiseren. Dat antwoordt het college van B&W op vragen van de raadsfractie van het CDA.

Het CDA wilde weten hoe de gemeente denkt over de uitspraak van de provincie Groningen dat een roeibaan in het POL-gebied onverenigbaar is met de Natuur Netwerk Status. Het POL-gebied staat voor de polders Glimmermade, Glimmerpolder, het Oosterland en Lappenvoort, langs het Noord-Willemskanaal.

Het CDA maakt zich zorgen over de veiligheid van de roeiers op de Groninger vaarwegen, mede door de drukte van recreatieve- en beroepsvaart. De gemeente stelt, de afgelopen jaren veel tijd, energie en middelen te hebben gestoken in locatieonderzoeken ten behoeve van een roeibaan. Maar ze ziet dus geen mogelijkheden voor zo’n baan binnen de gemeentegrenzen.