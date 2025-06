Geen inschattingsfout bij fietsenstallingen Europapark; advies om eerder van huis te vertrekken

Foto via Gemeente Groningen

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer stelt dat er geen inschattingsfout is gemaakt bij het plaatsen van het aantal fietsrekken bij station Europapark. Wel adviseert hij treinreizigers om eerder van huis te vertrekken om meer tijd te hebben voor het vinden van een plek voor hun fiets.

Broeksma reageerde op vragen van de fractie van Partij voor het Noorden. Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Vorige week zijn er door Student & Stad vragen gesteld over de mogelijkheid om extra stallingsplaatsen voor de fiets te creëren op het Emmaplein. Dit bleek niet mogelijk. Volgens de wethouder zouden er voldoende stallingsmogelijkheden zijn op station Europapark en het Hoofdstation. In het geval van het Europapark is dit niet waar. Mijn fractie hoort verhalen dat mensen hun trein missen. Kan daar iets aan gedaan worden? Daarnaast zouden we graag willen dat er meer verlichting wordt geplaatst, omdat het nu wel erg donker is waardoor het moeilijk is om je fiets terug te vinden.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Had de Partij voor het Noorden gewild dat we een fietsflat hadden geplaatst?”

De VVD reageert kritisch op de vragen. Jacobs-Setz: “Ik kom drie keer in de week op het station. Ik ben elke keer blij dat ik daar mijn fiets kwijt kan. Omdat je nu eenmaal niet je fiets op het perron kunt parkeren, moet je een stukje lopen. Dat is op het Hoofdstation niet anders. Er zijn bij het Europapark veel fietsenstallingen bij geplaatst. Wat had Partij voor het Noorden dan gewild? Had u voor een periode van elf weken een fietsflat neer willen zetten? Hoe zouden we dit moeten betalen?” Bernabela: “Ik kom regelmatig op dit station en mijn fractie hoort geluiden dat mensen hun fiets er niet kwijt kunnen, waardoor ze hun trein missen. Wij zouden graag willen zien dat er extra stallingen komen.”

Irene Huitema (PvdA): “Is er door het college een inschattingsfout gemaakt?”

Huitema sluit zich bij Bernabela aan: “In Groningen zijn er meer fietsen dan inwoners. Dat gevoel heb je zeker als je op het Europapark komt. Is er door de gemeente een inschattingsfout gemaakt? Daarnaast roep ik op tot flexibiliteit bij het gebruik van de OV-fiets. Als ik nu een fiets huur bij het Europapark en deze inlever op het Hoofdstation, betaal ik 7 euro.” Pablo Vermerris van Student & Stad: “Is het misschien ook een idee om dubbel te kunnen stallen? Dat we stallingen plaatsen bij het Europapark waarbij je een fiets in de hoogte en een fiets lager kunt parkeren? En kunnen we hier ook lering uit trekken voor in de toekomst?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Voldoende ruimte beschikbaar”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) vindt echter dat er voldoende is gedaan: “Deze situatie duurt tot 12 juli. Tot die tijd kan er aan beide kanten van station Europapark geparkeerd worden. Er zijn fietsstewards en -coördinatoren aanwezig om fietsers te adviseren waar ze hun rijwiel kunnen stallen en zij houden ook in de gaten dat het gebied toegankelijk blijft. Het college fietst twee keer per dag langs het station. Aan de kant van de Verlengde Lodewijkstraat zien we dat die stallingen snel gevuld worden. Bij het Helperpark, tussen de Helperweg en het station, is er altijd voldoende ruimte beschikbaar op alle momenten. Dit geldt ook voor de fietsenrekken aan de Helperzoom.”

“Tussen geparkeerde fietsen is vaak nog ruimte beschikbaar”

De wethouder vertelt dat hier ook constant op gewezen wordt. Dit wordt gedaan door de fietscoördinatoren, maar ook door bebording. “Wel willen we kijken of we deze borden kunnen optimaliseren. Daarnaast vragen we mensen om op tijd van huis te vertrekken. Houd er rekening mee dat het tijd kost om je fiets te parkeren. Wat het college ziet is dat er veel fietsen staan. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat er tussen de geparkeerde fietsen vaak nog ruimte is waar je ook een rijwiel kunt stallen. Eventueel kun je de fiets ook op het Hoofdstation parkeren, waarna je daar in een bus stapt om naar het Europapark te gaan.” Over de vraag van de OV-fietsen zegt Broeksma dat de NS hierover gaat. Wel zijn er extra deelfietsen en -scooters op de locaties beschikbaar. Extra verlichting is niet mogelijk vanwege de ecologische waarde, de aanwezigheid van vleermuizen, in het gebied.

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Extra parkeerplekken aan de kant van de Lodewijkroute?

Bernabela: “Maar hoeveel tijd moeten mensen dan extra inruimen voor het vinden van een plek?”

Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “De collega van de PvdA heeft gevraagd of er een inschattingsfout is gemaakt. Daar heb ik geen antwoord op gehoord.” Vermerris: “Er komen veel fietsers via de Lodewijkroute naar het Europapark. Kunnen we daar, aan die zijde, niet extra stallingen plaatsen?”

Wethouder Philip Broeksma: “Advies is om vijf of tien minuten eerder van huis te gaan”

Broeksma: “Of er een inschattingsfout is gemaakt? Nee. Wij vinden dat er voldoende plekken beschikbaar zijn. Ook het dubbelstallen, waar Student & Stad eerder naar vroeg, is niet nodig. Het plaatsen van extra stallingen aan de Lodewijkstraat is niet mogelijk. Aan de Helperzoom zouden we wel iets extra’s kunnen doen, maar dit is op dit moment niet nodig. Ons advies aan reizigers is om vijf of tien minuten eerder van huis te vertrekken. Mocht je geen plek kunnen vinden dan kun je altijd een fietssteward aanklampen.”