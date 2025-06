Fusionrestaurant Yugo Haren sluit na 25 jaar de deuren: “Klaar voor iets nieuws”

Foto: Google Maps

Restaurant Yugo aan de Rijksstraatweg in Haren sluit aan het einde van deze maand, na 25 jaar, de deuren. Dat laten de eigenaren op de website van het bedrijf weten.

“Na 25 jaar vol mooie momenten, trouwe gasten en dierbare herinneringen nemen we afscheid van onze onderneming”, zo schrijft men. “Het was geen makkelijke beslissing, maar wel één die al een tijdje in ons hoofd en hart zat. We zijn klaar voor iets nieuws, al was het niet makkelijk om los te laten wat we samen hebben opgebouwd. Dankzij jullie – met jullie steun, betrokkenheid en vriendschap – is deze plek altijd veel meer geweest dan alleen werk. Dank voor het vertrouwen, de warmte en alle herinneringen. We kijken met trots terug, en wie weet wat de toekomst brengt.”

Fusionrestaurant

De huidige eigenaren betrokken het pand in 2000. Na een aantal jaren vond er een grondige verbouwing plaats, waarbij in 2012 het concept werd veranderd in een sushirestaurant. Zelf noemen ze het een fusionrestaurant. Een fusionrestaurant combineert culinaire stijlen, technieken en ingrediënten van verschillende keukens. Dit resulteert in unieke en vaak verrassende gerechten, waarbij elementen van bijvoorbeeld Aziatische, Europese of Amerikaanse keukens worden samengebracht.

Krapte op de arbeidsmarkt

Voor de Tweede Wereldoorlog was het gebouw in gebruik als autogarage. Later werd het een café waar verschillende uitbaters gewerkt hebben. In de jaren zeventig werd het een Chinees restaurant onder de naam King Wah. De reden dat de huidige eigenaren stoppen blijft wat onduidelijk, maar men schrijft dat het te maken heeft met de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt. “Het werd steeds lastiger om op de manier te blijven werken zoals wij dat belangrijk vinden.” De eigenaren zijn ook betrokken bij vergelijkbare restaurants in Sneek en in Amsterdam. Die betrokkenheid blijft bestaan.

Wat er met het gebouw in Haren gaat gebeuren is onbekend. Volgens Haren de Krant is het pand inmiddels verkocht aan een vastgoedbedrijf.