Friesland stapt uit gezamenlijke lobby met Groningen en Drenthe

Foto: dassel via Pixabay

De provincie Friesland stopt met de gezamenlijke lobby via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Deze samenwerking met Groningen en Drenthe is volgens Friesland niet effectief genoeg, omdat haar eigen belangen te vaak op de achtergrond raken ten opzichte van die van de andere twee provincies. Met name Groningen krijgt volgens het Friese provinciebestuur te vaak voorrang.

Friesland stapt uit de afdeling ‘public affairs’ van SNN, die in Den Haag en Brussel lobbyt voor Noord-Nederland. In een brief zegde het Friese provinciebestuur dinsdag de samenwerking op.

In de brief schrijft het bestuur dat de samenwerking met Groningen en Drenthe niet meer aansluit bij wat Friesland nodig heeft. De provincie wil daarom zelf een sterkere lobby opzetten. Die wordt meer gericht op eigen belangen, aldus het Friese provinciale college:

“De afgelopen tijd zijn in noordelijk verband stappen gezet om de samenwerking rond public affairs te verbeteren. Toch heeft de praktijk ons geleerd dat een krachtige noordelijke lobby in de huidige vorm onvoldoende effectief is. De bestaande samenwerking sluit onvoldoende aan bij onze actuele behoeften.”

‘Groningen krijgt te veel aandacht’

Bij Omrop Fryslân wijdden provinciebestuurders verder uit. Binnen Friesland leeft al langer het gevoel dat de lobby vooral in het voordeel werkt van Groningen en Drenthe. Groningen is daarbij vaak het centrale punt binnen de samenwerking.

Projecten zoals de Nedersaksenlijn krijgen voorrang, terwijl Friese wensen, zoals de Lelylijn, achterblijven. Ook Europese subsidies komen vaker in Groningen terecht. Het SNN-kantoor staat in Groningen en grote bijeenkomsten vinden daar plaats. Daardoor is er meer invloed vanuit Groningen dan vanuit Friesland.

Andere samenwerking binnen SNN blijft

Friesland sluit verdere samenwerking met Groningen en Drenthe niet uit, maar alleen als dat per onderwerp echt iets oplevert. Andere vormen van samenwerking binnen het SNN, zoals op economisch gebied, blijven voorlopig bestaan.