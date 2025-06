Franske vist als eerste ‘WaterKracht’ afval uit het water

Foto: Rieks Oijnhausen

Franske is de allereerste WaterKracht van de gemeente Groningen. Uit handen van wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer kreeg Franske een schepnet uitgereikt.

De uitreiking vond plaats bij de Beijumersluis. “Al jaren houdt Franske als Stille Kracht haar buurt schoon,” vertelt de gemeente. “Behalve de straten en groenstroken, pakt ze nu ook het water aan. Met het schepnet kan ze afval uit het water vissen, want zwerfafval ligt niet alleen op straat. Ook in het water is het een probleem. Dit is schadelijk voor dieren, planten en onze waterkwaliteit.”

In de gemeente zijn er zo’n vierduizend mensen die meehelpen om de omgeving schoon te houden. Ze zijn regelmatig in hun buurt te vinden en ruimen daar zwerfafval op. De gemeente noemt deze vrijwilligers ‘Stille Krachten’. Van MilieuStewards kunnen ze een grijper en een afvalring krijgen. Omdat zwerfafval ook steeds vaker in het water te vinden is, wil men daar nu ook graag iets aan doen. Van 23 tot en met 27 juni organiseert de gemeente samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest de actie ‘Hart voor schoner water’. Een onderdeel daarvan is ‘WaterKracht’. Stille krachten die een handje willen helpen, kunnen zich aanmelden bij de gemeente en krijgen een gratis schepnet thuis.