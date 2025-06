Fouten in zeker 213 versterkingsdossiers: “Monsterlijke bureaucratie”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Onderzoeksprogramma Pointer (KRO-NCRV) heeft in een periode van acht weken in een groot aantal versterkingsdossiers fouten ontdekt. Het gaat om fouten die moeten bepalen of een huis veilig is, maar ook om ernstige fouten in de uitvoering. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) noemt de fouten ‘woestmakend’.

Bij de versterkingsoperatie moet de Nationaal Coördinator Groningen zorgen voor aardbevingsbestendige huizen. Pointer heeft in de acht weken fouten ontdekt in 213 dossiers. Dit heeft geleid tot minstens honderd bewoners die kampen met slecht afgewerkte woningen, lekkages, scheve vloeren, of zelfs huizen waar de sloop is gestart en de aannemer is vertrokken. Advocaat Jewan de Goede, die meerdere gedupeerden vertegenwoordigt, vermoedt dat dit slechts het ’topje van de ijsberg’ is.

Scheve ondervloer

Eén van de voorbeelden die aan het licht is gekomen door het onderzoek is dat van Sandra Wolters. Haar woning, die niet aardbevingsbestendig was, is gesloopt en vervangen door een nieuw huis. Het staat echter al twee jaar leeg omdat er sprake is van een scheve ondervloer met een hoogteverschil tot zeventien millimeter. Recent zijn er ook lekkages ontdekt. Het probleem is al twee jaar bekend bij de NCG, maar een oplossing blijft uit. Sandra, die al 4,5 jaar in een noodwoning verblijft, is door de ellende depressief geraakt en hekelt het frustrerende contact met de NCG.

Chemisch afval in de tuin

En zo zijn er meer verhalen aan het licht gekomen. Agnes Blaauw moest bijvoorbeeld opnieuw haar huis uit. Nadat de gevel van haar woning was versterkt lekte er na een stevige regenbui water bij het raam de woonkamer in. Met name in de winter is de binnenmuur constant nat waardoor er nu een grote schimmelplek is ontstaan. En in Steendam is een woning zo slecht versterkt dat in huis eigenlijk alles opnieuw moet worden gedaan. Een bouwkundige heeft laten weten dat de herstelwerkzaamheden 100.000 euro gaan kosten. Bij deze operatie ging alles fout wat er maar fout kon gaan: het stucwerk staat bol, de muren staan scheef, deuren werden meegestort in het beton en chemisch afval werd gedumpt in de tuin.

Onderzoek gestart

Pointers onderzoek, in samenwerking met bouwkundigen, experts en juristen, toont alarmerende gebreken in versterkingsrapporten, waaronder foto’s van andere woningen, foute plattegronden en onjuiste aannames. Ook in 114 reeds gestarte versterkingsprojecten zijn uitvoeringsfouten geconstateerd. Het Adviescollege Veiligheid Groningen is op verzoek van demissionair staatssecretaris Eddie van Marum (BBB) een onderzoek gestart naar de kwaliteit van deze rapporten.

Beckerman pleit voor radicale ommezwaai van het systeem

NCG-directeur Marieke Ferwerda erkent nu dat het om ‘meerdere gevallen’ van misstanden gaat, en niet om ‘enkele gevallen’ zoals eerder beweerd. Een woordvoerder van de NCG stelt dat ze de signalen serieus nemen en bezig zijn met het verbeteren van de werkwijze en communicatie, hoewel dit tijd kost. Op individuele zaken reageert de NCG niet inhoudelijk. SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemt de fouten “woestmakend” en wijt ze aan de “monsterlijke bureaucratie”. Ze pleit voor een radicale ommezwaai van het systeem, iets waar staatssecretaris Eddy van Marum geen voorstander van is vanwege te verwachten vertragingen.

De uitzending van Pointer ‘Naschokken in Groningen’ is te zien op zondag 8 juni, om 22:20 uur op NPO2.