Foto’s – Rondje vliegen over steeds groenere Zuiderplantsoen

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Rijkswaterstaat heeft nieuwe luchtfoto’s gedeeld van de zuidelijke ringweg, die kijkers in vogelvlucht meenemen over het gehele gebied rond de verdiepte ligging. Op de luchtfoto’s is duidelijk te zien dat het Zuiderplantsoen steeds groener wordt.

Op de bovenstaande foto’s is het Zuiderplantsoen vanuit verschillende hoeken goed zichtbaar. Vanuit oost naar west loopt het van het Oude Winschoterdiep tot aan het rode geheugenbalkon bij de Hereweg. Kijk je van de andere kant, van west naar oost, dan zie je ook delen van de stad. Linksboven zijn het Forum en, iets rechts van het midden, de Abel Tasmantoren te zien.

In de buurt van de Hereweg is het gras al flink gegroeid, doordat het daar eerder is ingezaaid. In het midden staat het Geheugenbalkon, een rood kunstwerk en uitkijktoren waarin delen van de oude ringweg zijn verwerkt. Ook het spoor loopt dwars door het plantsoen. De aanleg van de ringweg is bijna klaar, terwijl er aan het spoor nog volop gewerkt wordt binnen het project Groningen Spoorzone. De Esperantotunnel onder het spoor verbindt beide delen van het Zuiderplantsoen met elkaar.