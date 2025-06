Forum Groningen kijkt tevreden terug op tattoo-conventie: “Hele positieve reacties”

Foto: Paul Blom

De tattoo-conventie die dit weekend plaatsvond in Forum Groningen is succesvol verlopen. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten.

“We hebben bijzonder positieve reacties ontvangen,” vertelt Maureen Evbota van Forum Groningen. “Via Instagram, mail en in het gebouw kregen we van bezoekers te horen dat ze een geweldige en ook heel bijzondere dag hebben gehad. Mensen lieten ook weten dat ze zoiets niet zo snel verwacht hadden in het gebouw. Forum Groningen is immers een bibliotheek. Ook dat was leuk om te horen.”

Afgelopen vrijdag startte in het gebouw aan de Nieuwe Markt het evenement over de tattoo, vol demonstraties, muziek, films, gesprekken met bekende tattoo-artiesten en lezingen. Afgelopen zaterdag opende de internationale expositie ‘Tattoo’, die de ontwikkeling van tatoeages tot een wereldwijde kunstvorm toont. Hoogtepunten van de expositie zijn de levensechte, siliconen modellen getatoeëerd door internationaal gerenommeerde artiesten zoals Filip Leu, Leo Zulueta en Horiyoshi III. De expositie was eerder te zien in Los Angeles, Toronto en Parijs.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Paul Blom Foto: Paul Blom

Nagebouwde tattooshop

Speciaal voor de Groningse editie is een nagebouwde tattooshop toegevoegd aan de expositie. Hierin zijn portretten te zien van fotograaf Siese Veenstra, die bekende en minder bekende getatoeëerde Nederlanders zoals zanger Douwe Bob en sporter Anne Veenendaal portretteerde. Voor de conventie is samengewerkt met Henk Schiffmacher, de bekendste tattoo-artiest van ons land. Hij zorgde ervoor dat buitenlandse kunstenaars als Filip Leu, Ayla Roda en Chris Garver naar Groningen kwamen voor demonstraties en interviews.

Evbota kan nog geen exacte bezoekersaantallen noemen. “Wat ik wel kan vertellen, is dat deze conventie eerder in andere steden plaatsvond. Daar werd tachtig procent van de kaartjes aan de deur verkocht. Bij ons was het andersom; het grootste deel werd vooraf online gereserveerd. Wij denken dat dit te maken heeft met ons afwijkende programma, met bijvoorbeeld de talkshow, de films en de expositie.”

De expositie ‘Tattoo’ is nog tot begin volgend jaar te bekijken. Of er een vervolg komt in Groningen is op dit moment nog onbekend.

De tv-reportage die OOG over dit onderwerp heeft gemaakt wordt maandag aan dit artikel gekoppeld.