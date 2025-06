Flinke verkeersdrukte vanwege onderzoek aan Emmaviaduct na brand

Foto: Johannes Rienks

Vanwege bouwtechnisch onderzoek werd het Emmaviaduct dinsdagochtend enige tijd afgesloten. Daardoor ontstond flinke verkeersdrukte.

Vooral op de toegangswegen naar het Emmaviaduct (de Brailleweg en de Máximaweg) stond het verkeer flink vast. Omrijders zorgden ook voor extra drukte op de Paterswoldseweg en op de Emmasingel.

De oorzaak van de drukte was de gehele afsluiting van het Emmaviaduct, bevestigt een gemeentewoordvoerder. Er werd onderzoek gedaan naar de staat van het viaduct, na de brand die er afgelopen nacht woedde. Volgens de brandweer stonden er zeker vijf of zes auto’s in brand tijdens dit incident, wat voor veel hitte zorgde.

Het viaduct blijkt in orde te zijn en rond 09.10 werd het viaduct weer vrijgegeven. Daarna losten de files langzaam op.