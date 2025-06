Film over muzikant Teije Wijnterp in première: “Met de bakfiets naar de Oosterpoort”

Muzikant Teije Wijnterp was de afgelopen dagen weer eens in Groningen. Want in Forum Groningen ging zondag de documentaire over zijn leven ‘Teye the Master’ in première.

De in 1957 geboren zanger/gitarist Wijnterp was eind vorige eeuw een bekend gezicht in de Groninger muziekwereld. Volgens het Poparchief Groningen is hij zelfs een van de meest succesvolle muzikanten uit Groningen.

Wijnterp vertrok naar Spanje en Amerika. Hij bouwde gitaren voor Stones gitarist Mick Taylor, AC/DC, De Black Crowes en speelde samen met het Goede Doel, Joe Ely en Bruce Springsteen. Wereldwijd brak hij door met zijn flamenco CD “El Gitano Punky”. In de film Teye ‘The Master’ gaat filmmaker Floris Meinardi samen met cameraman en bedenker van de film, Jan Weenink, op zoek naar het wonderlijke en meeslepende leven Wijnterp.

Vodje

Wijnterp haalde na het vertonen van zijn film herinneringen op: “Ik ben begonnen met een band die repeteerde in Zuidwolde, tussen Groningen en Bedum. Ik kwam er terecht via een klassieke advertentie. Zo’n vodje dat je op prikte bij het Noordermuziekhuis. Toen had ik ineens een band. Dat was geweldig”.

“Later ben ik mijn eigen band begonnen in Groningen. De Teije’s Mess Express. Teije ben ik, ‘mess’ is rotzooi en ‘express’ is met opzet en zo moet je het ook zien”.

Bakfiets

Wijnterp had nog een leuke anekdote over een optreden in de Oosterpoort. “Al die andere bands kwamen met busjes, wij gingen met een bakfiets naar de Oosterpoort. Een conciërge vroeg: ‘Spelen jullie in de foyer?’ Wij zeiden nee. ‘De kleine zaal dan?’ Wij nee, we spelen in de grote zaal. Hij: ‘Kom je dan met een bakfiets hier naar toe?’ Zo ging dat toen”.

Rokken jagen

De keuze om naar het buitenland te vertrekken was geen bewuste: “Door het rokken jagen ben ik naar Spanje en ook de States gegaan”, lacht Wijnterp. “Ik werd op het land nog meer verliefd dan op het meisje. Een paar jaar later woonde ik er gewoon. Ik speelde in een band met Joe Ely. Dat was het allerbeste wat me kon overkomen”.

“Daarna hebben we een flameco ensemble opgezet met mijn fantastisch getalenteerde vrouw Belen en zijn we de wereld over getoerd”.

Lievelingseten

Wijnterp heeft een veelzijdige muzieksmaak. Zijn favoriete muziek vergelijkt hij, in het Fries, met een uitspraak van zijn opa. “Die zei: mijn lievelingseten is wat er nu op mijn bord ligt. Nu is het rock, want ik ga zo optreden met mijn rockband”.

Over de documentaire over zijn carrière is Wijnterp kort en krachtig: “Ik vond het geweldig. Ik kon het niet droog houden”.