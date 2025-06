Fietsersbond vraagt om gevaarlijke paaltjes te melden: “Elk jaar veel gewonden”

De Fietsersbond heeft opnieuw de ‘paaltjesmelder’ geïntroduceerd. Fietsers worden opgeroepen om gevaarlijke paaltjes door te geven via de website of de app.

“Enkele jaren geleden hebben we ook een dergelijke actie gehouden”, vertelt Wim Borghols van Fietsersbond Groningen. “We zien echter dat het belangrijk is om hier aandacht voor te hebben. Nog altijd komen er op diverse plekken overbodige paaltjes voor. Soms zijn paaltjes te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld als ze ervoor zorgen dat personenauto’s niet een fietspad op kunnen rijden. Maar op veel plekken is er ook geen directe aanleiding om ze te plaatsen. In dat geval zorgen deze paaltjes voor gevaarlijke omstandigheden.”

“We zien paaltjes het liefst verdwijnen”

Elk jaar raken namelijk duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Het gaat om paaltjes op fietsroutes die slecht zichtbaar zijn, verkeerd geplaatst zijn of niet voldoen aan de richtlijnen. “Hoe gevaarlijk een paaltje is, dat is lastig in te schatten”, legt Borghols uit. “Als fitte en vitale veertiger kun je bijvoorbeeld nergens last van hebben. Maar als je wat minder behendig bent, of je maakt gebruik van een driewielfiets, omdat je te maken hebt met beperkingen, dan kan dat heel anders zijn. Je kunt er dan last van hebben. Daar komt bij dat fietsers veel sneller zijn gaan rijden dan in het verleden. Raak je dan zo’n paaltje, dan maak je een grotere smak. Vaak valt je lijf in zo’n geval ook op het paaltje, waardoor je kwetsuren aan je romp oploopt. Denk aan gekwetste ribben. Daarom zien wij het liefst dergelijke paaltjes zoveel mogelijk verdwijnen.”

“Gemeente is ons wel genegen”

Daar iets aan doen begint met weten waar de paaltjes staan. De Fietsersbond brengt dit nu in kaart. Via de app ‘Toertje’ kun je meldingen doorgeven en dit kan ook via de website van de Fietsersbond. Alle meldingen worden zichtbaar op een kaart. Die kaart gebruikt de Fietsersbond om gemeenten aan te sporen tot actie. “De gemeente Groningen is ons wel genegen. Maar waar we tegenaan lopen is dat de gemeente een heel groot apparaat is die ingewikkeld in elkaar steekt. Er is een groot aantal afdelingen. We kunnen situaties tegen waarbij de ene afdeling akkoord gaat, maar een andere afdeling vervolgens dit tegenhoudt vanwege andere belangen. Maar wij gaan hier hoe dan ook mee aan de slag.”