Feestelijke Pridewalk als vorm van protest: “Gure wind waait zo af en toe over naar Nederland”

Foto: Annelies van Santen

De Pridewalk Groningen is zaterdag succesvol verlopen. Volgens de organisatie was het evenement feestelijk, vrolijk en gezellig. Ondanks de feestelijke sfeer blijft het echter ook een belangrijke vorm van protest die gehoord moet worden.

Rond 12.00 uur zette de Pridewalk zich in beweging vanaf de Ossenmarkt. Via het Zuiderdiep en de Grote Markt maakte een grote groep mensen een ronde door de binnenstad. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en borden met daarop leuzen. “Deze walk is in zekere zin ook een vorm van protest”, vertelt voorzitter Roshano Dewnarium van Pride Groningen. “Ik zie dat het in de huidige tijd heel belangrijk is om te blijven laten zien dat we er zijn en dat we verwachten dat we dezelfde rechten hebben als ieder ander mens, en die ook opeisen.”

“Gure wind die wereldwijd waait”

Dewnarium vervolgt: “Wereldwijd zien we dat dit niet overal vanzelfsprekend is. En we zien ook dat de gure wind, die wereldwijd waait, soms ook opduikt in Nederland.” Vanwege de tropische temperaturen had de organisatie van tevoren opgeroepen aan deelnemers om zich goed voor te bereiden. Zo was het advies om luchtige kleding aan te trekken en een hoofddeksel te dragen. De organisatie had extra water en ijs geregeld. “We hebben er denk ik een mooi feestje van kunnen maken. Tijdens de Pridewalk fietsten er verschillende bakfietsen mee. In deze bakfietsen bevond zich een DJ-booth van waaruit vrolijke muziek klonk om de sfeer erin te houden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

In het begin van de middag trok een grote groep door de binnenstad. Foto: Paul Blom Foto: Paul Blom

Diverse groep

Hoeveel deelnemers er precies aan de Pridewalk hebben meegedaan, is lastig in te schatten, maar de verwachting is dat dit ongeveer tweeduizend personen zijn geweest. “Iedereen kon meedoen en meelopen. Men hoefde zich van tevoren niet op te geven. Wat we zagen, is dat er ook verschillende organisaties zoals Noorderpoort en de provincie Groningen meeliepen. Dat maakte het tot een hele diverse groep.”

Dragshow en Street Pride

Pride Groningen wordt voor het vierde jaar op rij gehouden. Het programma begon vrijdag al. Dewnarium: “Tot nu toe zijn we heel tevreden hoe het gaat. Het is heel gezellig en de sfeer zat er gisteravond goed in. Hopelijk kunnen we die sfeer doortrekken naar vandaag, zodat ook de rest van de dag gezellig en vrolijk zal verlopen.” Eén van de hoogtepunten vrijdag was een dragverkiezing. Voor het eerst werd er niet een dragqueen maar een dragking verkozen. “Op zaterdag zijn er ook verschillende leuke programmaonderdelen. Zo is er vanaf 16:00 uur een dragshow in Theater de A. En de Street Pride in de Zwanestraat belooft ook gezellig te worden. Wel is het denk ik belangrijk dat je voor jezelf een goede route uitstippelt wat je wilt zien, zodat je jezelf door de tropische temperaturen niet overbelast.”

Bekijk het volledige programma op deze website.

In het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’ vertelt Roshano Dewnarium dat het vrijdagavond erg gezellig was: