Feestelijke heropening Kringloop+: “Alles in de tent vijftig cent”

Bij de feestelijke heropening is zaterdag alles in de tent voor vijftig cent te verkrijgen. Foto: still uit videoclip

Na maanden zagen, bouwen en inrichten is de ingrijpende verbouwing van Kringloop+ aan de Diamantlaan afgerond. Komende zaterdag vindt de heropening plaats, en volgens Erwin Sturing wordt het een feestelijke dag.

Erwin, ben je tevreden met het eindresultaat?

“Het is prachtig geworden. Door de verbouwing ziet het er allemaal veel professioneler uit. Mensen herinneren zich misschien nog de oude situatie: via de ingang kwam je in een halletje, waarna je via flapdeuren de winkel betrad. Dat was niet handig. We hebben nu een nieuwe aanbouw voor het pand gezet, waardoor direct duidelijk is waar de ingang zich bevindt. Deze aanbouw leidt naar een breed middenpad, met aan de linker- en rechterkant de verschillende afdelingen met producten.”

Hoe lang zijn jullie met de werkzaamheden bezig geweest?

“Vorig jaar november ging de eerste paal de grond in. Maar we hebben best wel wat pech gehad. De oplevering zou in week 11 zijn, maar dit is week 25 geworden. We kregen te maken met leveringsproblemen van de pui en van materialen. In januari en februari kampten we ook met personeelstekorten: er waren niet voldoende mensen om de werkzaamheden uit te voeren.”

Welke impact heeft deze vertraging gehad?

“Gedurende de werkzaamheden zijn we open gebleven. Maar toen de grote werkzaamheden plaatsvonden, zag je dat bezoekers ervoor kozen om even een tijdje niet te komen. Ook voor het personeel in de winkel was het niet prettig. We werken uitsluitend met vrijwilligers. Het stof en lawaai, daar hebben zij wel echt last van gehad. Het heeft wel invloed gehad op het werkplezier. Aan de andere kant moet je door de zure appel heen bijten en is het resultaat prachtig geworden.”

Wat is er nog meer veranderd?

“Doordat we de entree hebben aangepakt, hebben we ook de toiletgroep verplaatst. Daarnaast is ons innamepunt verhuisd. Voorheen zat dit bij de ingang. Dat zorgde voor situaties waarbij klanten die binnenstapten ook konden zien wat er werd ingebracht. Dat leidde met enige regelmaat tot vragen. Nu is dit van elkaar gescheiden en heeft het innamepunt een eigen ingang gekregen. En doordat er zoveel veranderd is, hebben we ook de indeling van de winkel aangepast.”

Je vertelde dat jullie open zijn gebleven: wat zijn de eerste reacties?

“Die reacties zijn heel positief. Klanten omschrijven het als een echte aanwinst. Het is een veel professionelere winkel geworden met een grotere belevingswaarde en een positieve sfeer. Wekelijks wordt onze winkel bezocht door honderden mensen. Deze nieuwe inrichting draagt bij aan het hergebruiken van materialen. Dat we deze verbouwing konden uitvoeren, is mede te danken aan onze huurbaas. Dat wil ik echt even benoemen. Al zo’n tien jaar werken we op een hele prettige manier met hem samen. Hij ziet de positieve bijdrage die wij leveren aan de maatschappij, en dat wordt door hem ondersteund. Door die goede samenwerking hebben wij tien jaar kunnen sparen voor deze verbouwing.”

Komende zaterdag vindt de officiële heropening plaats. Nu heb ik ook begrepen dat er voor deze feestelijkheden een speciaal lied is gemaakt?

“Ja, dat is echt super. Zanger Jeroen Oosterhof uit Zuidhorn werkt bij ons. Hij is één van de harde werkers die bij ons veel geleerd heeft. Zingen is zijn grote hobby. Degenen die teksten voor hem schrijven, kregen lucht van zijn werk voor de kringloopwinkel en hebben een lied geschreven. Het is een ontzettend mooi en positief lied geworden. Komende zaterdag zal hij dit bij de heropening verschillende keren ten gehore brengen. Hij neemt zijn geluidsman mee en we hebben hier een podium staan.”

Bij het lied is ook een videoclip gemaakt. Denk je dat zo’n lied ook kan bijdragen aan de bekendheid van een kringloopwinkel?

“Hij kwam op een dag bij me en vroeg of het goed was dat er een clip in de winkel gefilmd zou worden. Ik zei: ‘Tuurlijk, je krijgt alle ruimte.’ Het resultaat is een product dat met liefde is gemaakt. Deze dagen zijn we ons druk aan het voorbereiden op de dag van zaterdag, en ik zal je verklappen dat het lied regelmatig door de winkel schalt. We kunnen het inmiddels allemaal bijna meezingen. En om antwoord te geven op je vraag: ik denk dat het zeker een rol kan spelen. Aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat er nog mensen zijn die nog nooit in een kringloopwinkel zijn geweest.”

In het liedje wordt gezongen over ‘alles in de tent vijftig cent’. Hoe zit dat?

“Haha, klopt. We hebben hier zaterdag bij het gebouw een tent staan. Alles wat in die tent staat, gaat voor vijftig cent de deur uit. En daar zullen spullen tussen staan die een veel grotere waarde hebben. Wat dat betreft gaan we er echt een feestje van maken. Het lijkt komende zaterdag ook prachtig mooi weer te worden, dus dat hebben we alvast binnen.”

De officiële opening vindt plaats om 10.00 uur en gebeurt in het bijzijn van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie). Het feestelijke programma duurt tot 17.30 uur. Kringloop+ is te vinden aan de Diamantlaan 1.

Bekijk hier de videoclip van ‘In de kringloop’ van Jeroen: