FC’ers Van Bergen en Valente uitgeschakeld op EK met Jong Oranje

Luciano Valente (links) en Thom van Bergen (rechts) - Foto's via OnsOranje (KNVB)

FC Groningen-spelers Thom van Bergen en Luciano Valente zijn met Jong Oranje uitgeschakeld op het EK onder 21. In de halve finale verloor Nederland woensdagavond met 2-1 van Engeland.

Door schorsingen van drie basisspelers moest bondscoach Michael Reiziger zijn elftal aanpassen. Thom van Bergen kreeg opnieuw de voorkeur boven Noah Ohio. Ook Luciano Valente begon de wedstrijd in de basiself.

Nederland begon moeizaam. Keeper Robin Roefs hield zijn ploeg twee keer op de been. Daarna kreeg Oranje meer controle over de wedstrijd, maar zonder kansen. Pas na een klein uur kwam Jong Oranje in de buurt komen van een treffer. Enkele minuten later was het raak aan de andere kant. Met een hard schot liet Elliot Roefs volstrekt kansloos in de korte hoek.

In de 70e minuut kwam spits Noah Ohio in het veld voor Antoni Milambo. Met zijn eerste balcontact maakte hij de gelijkmaker: 1-1. Kort daarna werd middenvelder Luciano Valente gewisseld. Hij maakte plaats voor Stadjer en oud-FC Groningen-speler Bjorn Meijer.

Vijf minuten voor tijd besliste Elliott de wedstrijd. Hij kreeg alle ruimte en schoot opnieuw raak: 2-1. Jong Oranje probeerde nog gelijk te maken, maar kwam niet meer tot scoren.

Daarmee zijn Van Bergen en Valente uitgeschakeld op het EK. Engeland speelt de finale tegen Frankrijk of Duitsland.