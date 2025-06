FC wint met 17-0 van VVS in eerste oefenwedstrijd van het seizoen

Foto Andor Heij.

FC Groningen heeft zaterdag de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen 2025-2026 ingeluid met een overtuigende 17-0 overwinning op VVS Oostwold in een oefenwedstrijd.

De Groningse eredivisionist was om een speciale reden afgereisd naar Oostwold: de plaatselijke club viert namelijk haar tachtigjarig bestaan. De aftrap van het duel werd verricht door Herwin Broedser. De voormalig wedstrijdsecretaris is door fysieke tegenslagen in een rolstoel beland, en voor hem was het dan ook een mooi moment om de aftrap te mogen verzorgen. FC Groningen kwam na zes minuten spelen op voorsprong via een fraaie variant uit een hoekschop. Tika de Jonge werd vrijgespeeld en krulde de bal op sublieme wijze in de hoek: 0-1.

Vier minuten later was het opnieuw raak. Na een individuele actie van Mats Seuntjens kon Brynjolfur Willumsson de bal eenvoudig intikken voor de 0-2. Zowel Willumsson als De Jonge drukten hun stempel op de eerste helft; beiden maakten een hattrick. Bij rust stond de stand al op 0-10. In de tweede helft wisselde FC Groningen op elf posities. Voor Nils Eggens was dit een bijzondere wissel, aangezien de spits het opnam tegen zijn broer Lars, die als aanvullende middenvelder bij VVS speelt. Uiteindelijk werd er in de tweede helft nog zeven keer gescoord, wat de eindstand op 0-17 bepaalde.

Komende woensdag speelt de FC de volgende jubileumwedstrijd. Om 19.00 uur is SV Bedum dan de tegenstander in Bedum.