FC Lewenborg na thriller tegen Corenos gedegradeerd

Corenos-FC Lewenborg eindigde in degradatie voor FC Lewenborg (Foto Martijn Minnema)

Net als vorige week speelde FC Lewenborg weer een zeer amusante wedstrijd in de nacompetitie. Na dik 90 minuten stond het 3-3, na verlenging 4-4. Maar waar het vorige week goed eindigde ging het vanmiddag in Roodeschool mis. FC Lewenborg verloor na strafschoppen van Corenos en degradeert naar de vierde klasse.

Vorige week gaf Lewenborg tegen SJS een 3-1 voorsprong weg om uiteindelijk na verlenging nog met 5-3 te winnen.

Vanmiddag maakte het een 3-1 achterstand goed om uiteindelijk na strafschoppen te verliezen. Beide keren een wedstrijd met alles er op en er aan.

Het begon al goed, zowel Corenos als Lewenborg kreeg binnen zes minuten een grote kans. Corenos kon van dichtbij scoren maar doelman Boris Bootsma redde bekwaam. In de zesde minuut deed Manuel Koops eerst alles goed, hij kapte zijn tegenstander uit en had de bal voor het inschuiven, maar tot ieders verbazing schoof hij de bal naast.

De wedstrijd was daarna redelijk in evenwicht zonder grote kansen.

In de 19′ minuut nam Corenos de leiding, Joran Knot gaf voor en Danelso Pessiwarissa schoot raak, 1-0. Daarna ging Corenos wat meer terug en probeerde Lewenborg de gelijkmaker te forceren. De grote vorm ontbrak bij Lewenborg waardoor grote kansen lang uitbleven. Bovendien had Corenos geluk dat Dennis Molema slechts geel kreeg toen hij de doorgebroken Thomas Bosscher vloerde.

Ook na rust had Lewenborg een veldoverwicht zonder gevaarlijk te worden. De gelijkmaker na een klein uur kwam dan ook uit de lucht vallen en het was ook een toevalstreffer. Tenzij Mike Weidgraaf het zo bedoelde, dan was het een briljante goal. Maar het had er alle schijn van dat zijn voorzet te scherp was en wat gelukkig bij de tweede paal binnenviel.

Lang kon Lewenborg niet genieten van de gelijkmaker want een minuut later stond het alweer achter. Jordan Muller scoorde en weer een minuut later stond het zelfs 3-1. Pesiwarrissa speelde zich met een slimme lichaamsbeweging vrij en legde af op de meegelopen Brian Pattiwael, die schoof de bal simpel binnen.

Lewenborg slaagde er lang niet in tot kansen te komen, maar kwam in de 85′ minuut wel terug in de wedstrijd. Tom Katgert bracht de spanning terug met de 3-2. Corenos kreeg last van knikkende knietjes en in de laatste van 8 minuten blessuretijd viel zowaar de 3-3 nog. Uit een hoekschop werd het doel van Corenos volop onder vuur genomen, na een paar geblokte pogingen schoot Thomas Bosscher de 3-3 binnen. Daarna floot de scheidsrechter ook gelijk af. Verlengen dus.

Daarin ging het ook weer gelijk op totdat Tom Katgert alleen op de keeper af ging en na zes minuten verlenging Lewenborg op 3-4 zette. Daarna maakte Lewenborg de fout vooral terug te lopen en het onheil daarmee over zichzelf af te roepen. De bal had op de stip gekund toen een Corenos aanvaller op de hakken werd gelopen, maar de niet kinderachtig fluitende Jesper Muller zag er geen strafschop in.

In de blessuretijd van de eerste helft van de verlenging viel de 4-4 dan toch. Verdediger Cristian Uil kopte raak uit een corner.

In het laatste kwartier van de wedstrijd viel Corenos meer aan dan Lewenborg, maar in de laatste twee minuten kreeg Lewenborg via Thomas Bosscher en Tom Katgert nog twee grote kansen. Dat die er niet in gingen zou Lewenborg uiteindelijk zuur opbreken.

Penalty’s brachten de beslissing

De eerste tien strafschoppen werden vervolgens allemaal benut. Mike Weidgraaf, Jeffrey Kuil, Wesley Smith, Brian de Witt en Mati Maciolek troffen doel voor Lewenborg. Daarna ging het direct mis voor Lewenborg, nota bene Tom Katgert, invaller met twee treffers achter zijn naam zag zijn inzet gestopt. Corenos benutte zijn zesde wel en bereikt daarmee de finale om een plek in de derde klasse. FC Lewenborg degradeert en dat is de tweede degradatie op rij.