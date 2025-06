‘FC Groningen wil Richonell Margaret overnemen van RKC’

Foto: Andor Heij

FC Groningen zou Richonell Margaret willen overnemen van RKC Waalwijk. Dat meldt Voetbal International maandagmiddag.

Volgens het voetbalmedium viel Margaret op door zijn goede spel bij Suriname tijdens de Gold Cup. Afgelopen seizoen maakte hij vijf goals en gaf hij zeven assists in de Eredivisie.

Ook Go Ahead Eagles zou interesse tonen in de 24-jarige aanvaller. RKC is gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie, maar wil Margaret niet goedkoop laten gaan. De vraagprijs is acht ton. Groningen heeft dankzij de verkoop van Luciano Valente meer geld en zou proberen om de prijs nog wat te verlagen.