FC Groningen presenteert vrouwenteam

Voor het eerst in de clubgeschiedenis heeft FC Groningen een vrouwenteam dat uitkomt in de tweede divisie. In de Euroborg werden gisteren de speelsters van het gloednieuwe FC Groningen Vrouwen 1 gepresenteerd. Een historisch moment voor de club én het Noorden.

Tien van de spelers komen uit de regio Groningen, aangevuld met talenten van buitenaf. De leeftijden in het team variëren, maar de mix van jonge speelsters en ervaren krachten moet zorgen voor een solide basis. De selectie is ambitieus, al ligt de nadruk dit eerste seizoen vooral op groei en ontwikkeling.

“We staan met z’n allen aan de start van iets nieuws,” zegt Atty Eelkema, trainer van FC Groningen Vrouwen 1. “We moeten onszelf de tijd gunnen om onze plek te vinden in de tweede divisie, maar het uiteindelijke doel blijft de Eredivisie.”

Ook manager vrouwenvoetbal Hendrika Kingma is ambitieus, maar realistisch: “Als we deze winter al kunnen promoveren naar de Eerste Divisie, zou dat een prachtige stap zijn. Dan spelen we ook tegen sterke tegenstanders zoals Jong Ajax en Jong Feyenoord. Mijn persoonlijke hoop is dat we binnen twee à drie jaar de Eredivisie halen. Maar als dat vijf jaar duurt, is dat ook geen schande.”

Een van de blikvangers in de selectie is Minke Lalkens, geboren en getogen in Groningen. Vorig seizoen speelde ze nog in België bij Zulte Waregem, maar een belletje van Hendrika bracht haar terug naar het noorden. “Het begon met een telefoontje van Hendrika, en zo is het balletje gaan rollen,” aldus Lalkens.

De competitie in de Tweede Divisie begint eind augustus of begin september. Tot die tijd werkt het team aan de voorbereiding met oefenwedstrijden tegen onder meer ACV, De Graafschap en Werder Bremen.