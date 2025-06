FC Groningen krijgt prijs van UEFA voor bijdrage aan amateurvoetbal

KNVB-talentontwikkelaar Rene Ten Broeke (links) en Jeugd & Regiocoördinator Floris van Es van FC Groningen met de oorkonde - Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft woensdag een bronzen onderscheiding gekregen van de UEFA. De club krijgt de prijs voor de samenwerking tussen de FC Groningen Opleiding en de maatschappelijke stichting van de club. De Europese voetbalbond vindt het één van de beste initiatieven van een profclub om het amateurvoetbal in de regio te verbeteren.

De onderscheiding erkent de samenwerking tussen de FC Groningen Opleiding en de Stichting FC Groningen in de Maatschappij. De KNVB droeg FC Groningen voor vanwege de grote regionale impact. De club werkt dankzij de samenwerking met amateurverenigingen in Noord-Nederland aan het verhogen van het voetbalplezier en het niveau van spelers en teams in de regio.

De UEFA Grassroots Awards worden jaarlijks gegeven aan clubs die bijzondere bijdragen leveren aan het voetbal in Europa. De gouden prijs ging naar VFL Bochum uit Duitsland en de zilveren naar Diósgyöri VTK uit Hongarije.