FC Groningen haalt jonge spits Levi Roeland binnen

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft de 19-jarige spits Levi Roeland gecontracteerd. Roeland sluit aan bij het hoogste jeugdteam van de club.

Roeland komt over van NAC Breda. Hij gaat spelen in het onder-21 team van FC Groningen. Hij tekende een contract tot de zomer van 2027. De club heeft ook een optie voor nog een extra jaar.

De jonge aanvaller werd geboren in Dordrecht en begon op tienjarige leeftijd in de jeugd van NAC Breda. Tussen 2019 en 2022 speelde Roeland in de jeugd van Feyenoord. In juli 2022 keerde hij terug naar NAC Breda. Afgelopen seizoen speelde Roeland bij NAC onder-19. Hij werd topscorer van zijn team. Gemiddeld scoorde hij meer dan één keer per wedstrijd.

“De jeugd krijgt hier de kans en dat maakt de club interessant voor jonge spelers”, vertelt Roeland. “Ik heb er ongelooflijk veel zin in, kijk er naar uit om voor FC Groningen te spelen en iedere dag keihard te gaan werken om uiteindelijk te kunnen debuteren in dit stadion. Euroborg is echt indrukwekkend, groot en mooi.”