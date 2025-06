FC Groningen gestart met voorbereiding op nieuw seizoen in eredivisie

Foto: Twitter FC Groningen.

FC Groningen is donderdag op een regenachtig Corpus den Hoorn weer met de trainingen begonnen. Niet iedereen was aanwezig.

Luciano Valente en Thom van bergen speelden donderdagavond nog voor Jong Oranje en Leandro Bacuna en Etienne Vaessen speelden voor Curaçao. Trainer Dick Lukkien was ziek, maar zijn nieuwe assistent Mischa Visser was wel aanwezig.

In de voorbereiding gaan diverse spelers uit de jeugdopleiding mee doen met de eerste selectie. Zaterdag gaan de spelers van FC Groningen weer de wei in. In Oostwold wordt om 14.00 uur afgetrapt tegen VVS. Woensdag volgt de tweede oefenwedstrijd, in en tegen Bedum.

De eerste eredivisiewedstrijd van FC Groningen is op 10 augustus. In Alkmaar is dan AZ de tegenstander.