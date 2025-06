Energiecoöperatie Ten Boer heeft plannen voor tweede dak met zonnepanelen

Energiecoöperatie Ten Boer (ECTB) heeft plannen om een tweede dak met zonnepanelen in het dorp aan te leggen. Ook zijn er plannen om deelauto’s en laadpalen in gebruik te nemen.

De coöperatie bestaat inmiddels bijna tien jaar. Op dit moment wekt men energie op met zonnepanelen die op een schuur van een boerderij op Woldwijk liggen. Daarnaast neemt men deel in het zonnepark Fledderbosch dat tussen Ten Boer en Garmerwolde is te vinden en werkt men samen met Ecothesinge en de Woltersumse Energiecoöperatie (WEC), die in Thesinge en Woltersum actief zijn. “ECTB laat zien hoe het ook kan: samen lokaal duurzame energie opwekken, onafhankelijk van grote energiebedrijven en fossiele bronnen. Via het coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns wordt de energie verkocht aan consumenten”, laat de energiecoöperatie weten.

De opbrengsten uit dit zonnepark zullen vanaf dit jaar ondergebracht worden in een duurzaamheidsfonds waar inwoners een beroep op kunnen doen. “Met de opbrengsten worden duurzame projecten gesteund voor maatschappelijke organisaties via het Duurzaamheidsfonds Fledderbosch en wordt hulp geboden aan huishoudens die kampen met energiearmoede. Denk aan energiezuinige koelkasten of wasmachines voor mensen die dat hard nodig hebben.”

Om informatie te geven over wat de coöperatie doet wordt er op dinsdag 10 juni een informatieavond gehouden in het Buurhoes in Ten Boer. “Inwoners uit het dorp die over willen stappen op lokale groene energie zijn welkom. Tijdens de bijeenkomst leggen vrijwilligers uit hoe overstappen werkt en welke ondersteuning beschikbaar is. Er is ruimte voor vragen en het maken van een proefberekening.” De informatieavond begint om 19.30 uur. Het Buurhoes is te vinden aan de Gaykingastraat 17. Meer informatie, en aanmelden voor de avond, vind je op de website van Energiecoöperatie Ten Boer.