Elftallen The Knickerbockers wijken door ruimtegebrek uit naar oud veld Astrea

Foto: Sport 050. Voormalig voetbalveld Astrea.

Het voormalige voetbalveld van de inmiddels verdwenen voetbalclub Astrea in park Selwerd is weer als dusdanig in gebruik.

Het veld werd de afgelopen jaren vooral gebruikt door scholen die er sportwedstrijden voor de leerlingen organiseerden. Maar sinds vorige maand spelen er elftallen van de studentenvoetbalvereniging The Knickerbockers, dat de overige velden op sportpark Zernike heeft.

Nieuwbouw ACLO

“Vanwege de verbouw van de ACLO is ons natuurgrasveld op Zernike, veld drie, overhoop gehaald”, aldus TKB voorzitter Rens Zijlstra. “We hebben nog maar drie velden over. We hebben 27 teams waarvan tien vrouwenelftallen. We kunnen maximaal twaalf wedstrijden op een dag op die drie velden kwijt en dat is net te weinig”.

The Knickerbockers is in overleg gegaan met Sport 050 en de loopvereniging Astrea, die naast het voetbalveld een gebouw heeft. “We hebben de sleutels van de loopvereniging gekregen en we kunnen ons daar omkleden”, vervolgt Zijlstra. “Het is een heel goed natuurgrasveld en we gaan er op zaterdagen maximaal twee wedstrijden spelen. Misschien dat er ook een keer een doordeweekse wedstrijd gespeeld wordt op het oude Astrea veld”.

Astrea

Het in 1932 opgerichte Astrea was van oorsprong een katholieke voetbalclub voor de arbeiders. In 2007 fuseerde Astrea met vv Paddepoel tot SGVV’07. Die club ging vier jaar later failliet.