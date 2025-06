Eindexamenexpositie Minerva: Van dildo’s op uiers tot Hondsrugzand op lage gebieden

Foto: Paul Blom

Uiers als dildo’s en het verzamelen van zand van de Hondsrug. Dit en nog meer is te zien op de eindexamenexpositie van kunstacademie Minerva,

Op negen plekken in de stad zijn de werken van de 160 afgestudeerde kunstenaars, vormgevers, artiesten en kunstvakdocenten te zien. Een van de locaties is de oude tabaksfabriek van Niemeyer aan de Paterswoldseweg.

Daar was onder meer een uier van een koe te zien met vier dildo’s er op. Het kunstwerk was een illustratie bij een erotische film. De kunstenares had zich laten inspireren door pornofilms die in haar ogen niet realistisch zijn. Dat was de reden om een absurdistische erotische film te maken.

Een andere kunstenaar had zich laten inspireren door de hoogteverschillen in Nederland. Kleine buisje konden gevuld worden met zand van de hoog liggende Hondsrug. Dit zand kan dan naar lagere delen van Nederland gebracht worden.

Wie de expositie nog wil zien moet snel zijn, want donderdagavond om 20.00 uur worden de deuren van alle locaties gesloten.