Eikenprocessierups rukt op; zacht voorjaar zorgt voor langere overlast

Foto: Kleuske - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19940595

Bij het aantreffen van nesten van de eikenprocessierups is het belangrijk om deze bij de gemeente te melden. Inwoners wordt geadviseerd om zelf niet met de nesten aan de slag te gaan.

De eikenprocessierups verplaatst zich. Waar tien jaar geleden de rups met name in de zuidelijke helft van ons land gespot werd, rukt de processierups nu steeds meer op naar het noorden. Ook Groningen heeft momenteel te maken met deze rups. Langs openbare wegen, fietspaden en rondom pleinen vind je steeds vaker nesten met de eikenprocessierups. Dit jaar is de verwachting dat de periode waarin de rups actief is, langer duurt. Door het zachte voorjaar zijn de eerste rupsen in maart al uit hun eitjes gekomen. In juni wordt een piek verwacht.

De rups is vervelend omdat deze microscopisch kleine brandharen loslaat die bij mensen klachten kunnen veroorzaken. Gedacht moet worden aan jeuk, huiduitslag en mogelijk ademhalingsproblemen en oogirritatie. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met allergieën zijn extra kwetsbaar. Het advies is dan ook om de rupsen en hun nesten te mijden. Als je toch in contact bent gekomen met rupsen, dan is het advies om je goed te wassen, de kleding op 60 graden te reinigen en bij ernstige klachten contact op te nemen met de huisarts. Drukke plekken, zoals schoolpleinen en fietspaden, worden door gemeenten extra in de gaten gehouden. Gemeenten stimuleren de inzet van natuurlijke vijanden zoals mezen en sluipwespen. Ook kan ervoor gekozen worden om nesten door een gespecialiseerd bedrijf weg te laten zuigen.