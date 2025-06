Eierbal met Spaanse twist wint eierballenwedstrijd

Vrijdag werd er in het foodcourt van de Makro gestreden om de lekkerste eierbal. Dertien enthousiaste deelnemers, elk met hun eigen unieke eierbal streden voor deze titel. Dennis Nolle is eigenaar van een kookstudio en vond het tijd voor een eierballenwedstrijd.

Dennis Nolle is eigenaar van ‘Dennis Cooking Place’, in deze kookstudio geeft hij kooklessen en workshops. Hij vertelde hoe hij op het idee kwam voor de wedstrijd: “In mijn kookstudio komen heel veel mensen met hun eigen recept. Toen dacht ik bij mezelf, hé misschien is dat wel heel leuk en interessant om hen de strijd met elkaar aan te laten gaan.”

Er deden zo’n dertien fanatieke deelnemers mee met de wedstrijd. Sommigen gingen voor de perfecte bal en anderen gingen voor de unieke bal. Er kwamen een aantal opmerkelijke eierballen langs. Zo was er de ‘Surinaamse Knalbal’, met een madame-jeanettepeper door de ragout. De winnaar van de eierballenwedstrijd was de ‘Spaanse Eierbal’, met onder andere chorizo als ingrediënt.